Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Richard Russell yakoreraga kompanyi y'indege ya Horizon Air nk'umukozi ukorera ku kibuga cy'indege

Abategetsi bavuze ko umugabo wibye indege irimo ubusa ku kibuga cy'indege cya Seattle muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika isanzwe itwara abagenzi 76 akayigurutsa ndetse akaza no kuyisandaza, yari umukozi wa kompanyi y'indege wujuje ibyangombwa.

Uyu mugabo w'imyaka 29 y'amavuko, yari amaze imyaka irenga itatu akorera kompanyi y'indege ya Horizon Air mu bikorwa byo gushyira indege ku murongo, kuzisukura no kuzipakiramo imizigo.

Ibitangazamakuru byo muri Amerika byatangaje ko uyu mugabo byatangaje ko yitwa Richard Russell, ku wa gatanu nijoro ari bwo yagurukije iyo ndege bigatuma ikibuga cy'indege cya Seattle kiba gifunzwe mu gihe indege ebyiri z'intambara zahise zimukurikira.

Nyuma yo kuyigurutsa "mu buryo butangaje", yaje kuyisandaza nuko na we arapfa.

Uwufise ububasha kw’isanamu JOHN WAULDRON/AFP Image caption Amafoto yagaragaje iyi ndege itwara abagenzi yibwe ku kibuga cya Seattle-Tacoma iri mu kirere, igenda imeze nk'itogoka

Nyakwigendera Russell yashoboye kuyigurutsa mu gihe cy'iminota 90 mbere yuko ayisandariza ku kirwa cya Ketron, mu gace kadatuwe cyane kitwa Puget Sound.

Jay Tabb, ukora mu kigo gishinzwe iperereza muri Amerika cya FBI akaba akuriye ishami rikorera ku kibuga cy'indege cya Seattle, yavuze ko nta bandi bantu yari atwaye muri iyo ndege.

Yagize ati:

"Kugeza ubu, turahamya ko ari we wenyine wari mu ndege. Ariko birumvikana, ntabwo turabigenzura neza turebeye aho indege yasandariye."

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Iyi ndege yagaragaye igurukira hasi cyane hejuru y'amazi

Ni iki yasubizaga abashinzwe kuyobora indege?

Amajwi y'ibyo yasubizaga mu gihe yari mu kirere ari muri iyo ndege, yashyizwe mu nyandiko.

Yumvikana asa nk'uwatunguwe n'ibyo arimo, asa nk'utazi uburyo ibijyanye n'indege bikorwa ndetse asa nk'udashaka kugira uwo yagirira nabi. Nyuma yaho yumvikana asaba imbabazi abo akunda bose, avuga ko ari "umuntu wavangiwe" muri we.

Hari aho ushinzwe kuyobora indege amugira inama yo kugusha iyo ndege ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya McChord Field.

Nuko agasubiza ati:

"Bariya [basirikare] bo bahita bamboha ngerageje kuhagwa. Oh, cyangwa bashobora no kuba bafite imbunda zihanura indege."

Uyu wari umukozi wa kompanyi y'indege bakundaga guhimba akazina ka Beebo, umuryango we n'ibitangazamakuru byo muri Amerika batangaje ko yari asanzwe ari umupilote, nubwo bwose kompanyi yakoreraga yo itarabyemeza gutyo.