Umujyi woroshye cyane kuwubamo kurusha indi yose ku isi wamenyekanye
Vienna, umurwa mukuru w'igihugu cya Autriche, ni wo mujyi wa mbere ku isi woroshye cyane kuwubamo nkuko bikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru The Economist cyo mu Bwongereza.
Bubaye ubwa mbere umujyi wo ku mugabane w'Uburayi uza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rukorwa buri mwaka n'ishami ry'ubutasi ry'iki kinyamakuru.
Ukurikiwe n'umujyi wa Melbourne wo muri Australia.
- Autriche yirukanye aba Imam 40
- Ibintu bitangaje ku mibonano mpuzabitsina ku isi
- Ubutaliyano na Autriche ntibumvikana kubera impunzi
Ubu bushakashatsi bukorerwa mu mijyi 140 ku isi hagendewe ku bintu bitandukanye birimo kuba umujyi utekanye mu mibereho y'abawutuye no muri politiki, ku byaha biwurangwamo, uburezi ndetse n'uburyo abawutuye bashobora kwivuza.
Dore urutonde rw'imijyi 10 ya mbere ku isi byoroshye cyane kuyibamo muri uyu mwaka wa 2018:
1. Vienna, wo muri Autriche
2. Melbourne, wo muri Australia
3. Osaka, wo mu Buyapani
4. Calgary, wo muri Canada
5. Sydney, wo muri Australia
6. Vancouver, wo muri Canada
7. Tokyo, wo mu Buyapani
8. Toronto, wo muri Canada
9. Copenhagen, wo muri Denmark
10. Adelaide, wo muri Australia
Dore n'urutonde rw'imijyi 10 bigoye cyane kuyibamo ku isi muri uyu mwaka wa 2018:
1. Damascus, wo muri Syria
2. Dhaka, wo muri Bangladesh
3. Lagos, wo muri Nigeria
4. Karachi, wo muri Pakistani
5. Port Moresby, wo muri Papua New Guinea
6. Harare, wo muri Zimbabwe
7. Tripoli, wo muri Libya
8. Douala, wo muri Cameroon
9. Algiers, wo muri Algeria
10. Dakar, wo muri Senegali