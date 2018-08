Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abashyigikiye Perezida Sisi bavuga ko yazanye ituze mu Misiri mu gihe abamunenga bo bavuga ko yanize demokarasi muri iki gihugu cyo mu majyaruguru y'Afurika

Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri yashyize umukono ku itegeko rishya rikaza igenzura ry'imbuga za interineti.

Iri tegeko "rirwanya ibyaha bikorerwa kuri interineti" risobanuye ko imbuga za interineti zishobora gufungwa muri iki gihugu mu gihe zifashwe nk'izishyira mu kaga umutekano cyangwa ubukungu by'igihugu.

Iri tegeko riteganya ko umuntu uwo ari we wese uhamwe no kuba ari we nyir'imbuga za interineti nk'izo cyangwa agahamwa no kuba ari umwe mu bazisura, ashobora gufungwa cyangwa agacibwa amande.

Abategetsi baravuga ko iri tegeko rishya riziye igihe, bakavuga ko rijyanye n'ingamba nshya iki gihugu kiri gufata mu rwego rwo kurwanya iterabwoba no guhangana n'ikibazo cy'umutekano mucye.

Ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ishinja leta ya Misiri kugerageza gusyonyora abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu.

Ishyirahamwe rigamije ubwisanzure mu bitekerezo no mu kuvuga icyo utekereza rikorera mu murwa mukuru Cairo, ryatangaje ko mbere yuko iri tegeko rishya rishyirwaho, imbuga zirenga 500 zo ku rubuga rwa interineti zari zaramaze gufungwa muri iki gihugu.