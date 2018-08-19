Abafana b'itsinda ry'umuziki rya The Backstreet Boys ryo muri Amerika bakomerekeye mu gitaramo
Abafana 14 b'itsinda ry'umuziki rya The Backstreet Boys bakomerekeye mu gitaramo ubwo icyuma cyo ku nzu y'aho igitaramo cyaberaga hanze ku wa gatandatu cyabituragaho muri leta ya Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.
Abateguye iki gitaramo basohoye itangazo bavuga ko barimo bigizayo abafana igihe imvura ivanze n'umuyaga yatangiraga kugwa ikagusha icyuma cyo ku muryango.
Abakomeretse bose bajyanywe mu bitaro. Babiri bakaba bamaze gusezererwa.
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Mu butumwa abagize iri tsinda banyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, bagize bati:
"Nta na rimwe dushaka gushyira mu kaga ubuzima bw'abafana bacu."
Iri tsinda ryahise risubika icyo gitaramo cyaberaga ahitwa WinStar World Casino and Resort.
Itsinda The Backstreet Boys ryavuze ko rizasubiramo iki gitaramo bundi bushya.