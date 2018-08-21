Igisirikare cya Uganda cyasabye imbabazi kubera umunyamakuru wa Reuters wakubiswe

  • 21 Ukw’umunani 2018
Igisirikare cya Uganda cyavuze ko abasirikare bahohoteye abanyamakuru bazahanwa Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Igisirikare cya Uganda cyavuze ko abasirikare bahohoteye abanyamakuru bazahanwa

Igisirikare cya Uganda cyasabye imbabazi kubera icyo cyavuze ko ari imyitwarire itari iya kinyamwuga y'abasirikare, nyuma yaho umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru Reuters akubiswe akanatabwa muri yombi ubwo yataraga inkuru mu myigaragambyo yabaye ku wa mbere.

Ni imyigaragambyo yabereye mu murwa mukuru Kampala.

Muri videwo yahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga, James Akena, umunyamakuru ufata amafoto w'ibiro ntaramakuru Reuters agaragara apfukamye ubwo abasirikare bamukubitaga.

Nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru AFP, yafunzwe mu gihe cy'amasaha menshi nyuma yo gukubitwa.

Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Uganda rivuga ko abasirikare bahohoteye abanyamakuru bazatabwa muri yombi kandi bagahanwa.

Ibindi bisa n’ibi