Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Mbere yuko aba Depite, Bobi Wine yari umuhanzi ukunzwe cyane muri Uganda

Bobi Wine, Depite akaba n'umuhanzi wo muri Uganda ufunzwe akurikiranyweho ibirego byo gutunga imbunda n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, yahaye akazi ikigo cyo muri Amerika cyunganira abantu mu mategeko ngo kimuburanire.

Byemejwe n'umunyamategeko Robert Amsterdam ukora muri icyo kigo.

Bwana Amsterdam yavuze ko itabwa muri yombi ry'umukiliya we "ari igikorwa cya politiki cy'ikandamiza" ndetse anavuga ko umukiliya we yakorewe iyicarubozo.

Igisirikare cya Uganda gifunze Wine, gihakana ko yakorewe iyicarubozo ndetse na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yarabyamaganye avuga ko ari "inkuru z'ibihuha."

Mu mwaka ushize nibwo Wine - ubundi izina rye ry'ukuri rikaba ari Robert Kyagulanyi - yatsinze amatora akaba Depite.

Afunze guhera mu cyumweru gishize, akaba afunganye n'abandi badepite bagenzi be bane ndetse n'abandi bantu babarirwa mu macumi. Bari bari kwiyamamaza mu matora yarimo ihangana rikomeye mu mujyi wa Arua mu majyaruguru y'iki gihugu.

Byitezwe ko Wine yitaba urukiko kuri uyu wa kane.

Bwana Amsterdam arasaba ko Amerika "ifatira abategetsi [ba leta ya Uganda] ibihano nk'ibyo yafatiye Uburusiya kubera urupfu rw'umucungamari w'Umurusiya [Sergei] Magnitsky kuko bacyeneye kumva ingaruka z'iki gitero cyagabwe ku burenganzira bwa muntu."

Amasezerano y'Amerika yitiriwe Magnitsky yemerera inteko ishingamategeko y'Amerika gufatira ibihano abahonyanga uburenganzira bwa muntu aho baba bari hose ku isi.