Urukiko rwa gisirikare rwo muri Uganda "rukuyeho ibirego bya Bobi Wine"
Ikinyamakuru The New Vision cya leta ya Uganda kiratangaza ko urukiko rwa gisirikare rwo mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda rwakuyeho ibirego byo gutunga imbunda n'amasasu binyuranyije n'amategeko byaregwaga umunyamuziki wabaye umunyapolitiki, Depite Bobi Wine.
Wine, utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, amaze icyumweru kirenga afunze.
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Gutabwa muri yombi kwe ndetse agafungwa hamwe n'abandi banyapolitiki bagenzi be, byateje umwuka mubi muri poliki y'iki gihugu mu gihe cy'icyumweru.
Ku wa mbere, imyigaragambyo yabereye mu murwa mukuru Kampala yaguyemo umuntu umwe naho abandi barenga 100 batabwa muri yombi.