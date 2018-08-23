Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Bobi Wine akunzwe n'urubyiruko rwinshi muri Uganda

Abunganira mu mategeko Depite Bobi Wine - umuhanzi wabaye umunyapolitiki - baravuga ko yongeye gutabwa muri yombi.

Umunyamakuru wa BBC Catherine Byaruhanga uri muri Uganda, yavuze ko Wine yashyizwe mu modoka ya polisi ari kumwe n'umugore we, akajyanwa kuburanira mu rukiko rwa gisivile.

Byabaye hashize amasegonda macye amaze gusohoka mu rukiko rwa gisirikare ruri mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda.

Kuri ubu, Bobi Wine ari mu rukiko rwa gisivile aho ashinjwa ibyaha by'ubugambanyi.

Mbere yaho, umwunganizi we mu mategeko, Medard Segona, yari yabwiye urukiko rwa gisirikare ko nubwo yishimiye gukurirwaho ibirego n'urwo rukiko, adashaka ko umukiliya we ashyikirizwa polisi ngo ashinjwe ibindi birego.