Yiginye imvura ayisukamwo ukwo yaremwe

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Umushikiranganji wa mbere wa Australia Scott Morrison yiyemeje guhangana n'uruzuba

Imvura yaguye mu duce tw'ubuseruko bwa Australia mu mpera z'indwi yazanye ikizere ku barimyi bahanzwe n'uruzuba ku kiringo c'imyaka 50.

Abantu benshi ntibarigera babona imvura ku kiringo kirenga umwaka, bikavugwa ko hashobora kugwa imvura y'isegenya mu ndwi ziri imbere.

Umurimyi wo mu ntara ya New South Wales yitwa Glen Bloink yararyohewe cane abonye imvura aca yiruka ari gusa ukwo Imana yamuremye mu mirima yiwe - ayo mashusho ya video akaba yaratwengeje abantu benshi ku mbuga hwaniro.

Umushikiranganji wa mbere mushasha wa Australia, Scott Morrison yavuze ko igikorwa nyamukuru ca leta arongoye kuzoba uguhangana n'uruzuba.

Mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu, imyuzure yarateye aho nyene New South Wales be no mu tundi duce twa Australia nka Queensland.

Imvura y'igihuhusi yateye uduce tubamwo abantu benshi, igihuhusi Debbie cibasira inkengera zo mu buseruko.

Mu gihe imyuzure yaguma yiyongera mu bisagara bimwe bimwe, abafotora bafashe amasanamu y'ingene abantu bariko bagenzura ivyononekaye.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Iyo myuzure yatumye bamwe bagendera mu mato

Inzuzi nyinshi zarasheshe bituma ubutegetsi bugabisha abanyagihugu.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Imodoka zaramizwe, abantu basigara bagendera ku mbaho

Umugwa mukuru wa Queensland, Brisbane, nawo nyene waratandukiriwe ico gihe, abanyagihugu bakaba bari basabwe kuhava.