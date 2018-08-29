Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Jenerali Kayihura ahakana ibyo aregwa byose

Urukiko rwa gisirikare rwo mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala, rwafunguye by'agateganyo Jenerali Kale Kayihura wahoze akuriye polisi y'iki gihugu.

Jenerali Kayihura wari ufunze guhera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, mu cyumweru gishize nibwo yashinjwe ibyaha birimo gufasha mu gucyura impunzi z'Abanyarwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko.

Umuryango we n'inshuti ze basabwe n'ibyishimo ubwo urukiko rwatangazaga ko afunguwe by'agateganyo.

Abamwunganira mu mategeko bari bashatse ko ahabwa uruhushya rwo kujya kwivuriza hanze y'igihugu, ariko urukiko rwategetse ko aho yemerewe kugera ari mu murwa mukuru Kampala ndetse no mu karere bihana imbibi ka Wakiso.

Jenerali Kayihura wigeze kuba ntakorwaho muri Uganda, yayoboye polisi y'iki gihugu mu gihe cy'imyaka 13 kugeza yirukanwe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka.

Mu gihe yayoboraga polisi ya Uganda, uru rwego rwamamaye mu gukorera ibikorwa by'urugomo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.

Anashinjwa ibyaha bijyanye no kunanirwa kurinda intwaro n'amasasu mu gihe yari umukuru wa polisi ya Uganda.

Igisirikare cya Uganda kimushinja guha imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko imitwe y'ubwirinzi yo mu nzego z'ibanze ndetse akananirwa kumenya ingano y'intwaro zahabwaga imitwe itandukanye ya polisi.

Jenerali Kayihura w'imyaka 62 y'amavuko, yahakanye ibi byose aregwa.

Bamwe bacyeka ko imigambi yari afite muri politiki ishobora kuba ari yo yihishe inyuma yo kwirukanwa kwe no gushyikirizwa inkiko.