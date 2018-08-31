Umugwi Four Tops niwo warurongoye igiteramo co gusezera Aretha Franklin
Abaririmvyi bakomeye ba "soul", indirimbo z'Imana na "Jazz" barongowe n'umugwi Four Tops bakoze igiteramo co gusezera Aretha Franklin imbere yuko ashingugwa i Detroit.
Ico giteramo bise "People's Tribute to the Queen" (Icubahiro c'abanyagihugu ku mwamikazi) cabereye ku rugo rwa Franklin i Detroit, carangijwe n'ururimbo rwiwe yise Respect rwaririmbiwe hamwe.
Umwuzukuru wiwe Victorie Franklin yarashimiye abaje muri ico giteramo, avuga ati: "thanked the crowds, saying: "Birambereye akarorero kubona abantu nyogokuru yakoze ku mitima."
- Franklin yashengeye afise imyaka 76 itariki 16 ukwezi kw'umunani 2018.
Ishingugwa ryiwe rizomara amasaha atandatu rikajamwo abafise ubutumire gusa rizobera i Detroit aho uwagwaniye amateka y'abanyagihugu Rosa Parks yashinguwe mu 2005.
Abashitsi b'iteka bazoba baje muri ivyo birori vyo kumushingura barimwo perezida wa kera Bill Clinton, umuririmvyi rurangiranwa Stevie Wonder, Smokey Robinson n'uwugwanira agateka ka zina muntuJesse Jackson, uwitwa Al Sharpton hamwe na Clive Davis.