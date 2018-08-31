Umugwi Four Tops niwo warurongoye igiteramo co gusezera Aretha Franklin

  • 31 Ukw’umunani 2018
Umugwi Four Tops niwo wari urongoye igiteramo
Image caption Umugwi Four Tops niwo wari urongoye igiteramo

Abaririmvyi bakomeye ba "soul", indirimbo z'Imana na "Jazz" barongowe n'umugwi Four Tops bakoze igiteramo co gusezera Aretha Franklin imbere yuko ashingugwa i Detroit.

Ico giteramo bise "People's Tribute to the Queen" (Icubahiro c'abanyagihugu ku mwamikazi) cabereye ku rugo rwa Franklin i Detroit, carangijwe n'ururimbo rwiwe yise Respect rwaririmbiwe hamwe.

Umwuzukuru wiwe Victorie Franklin yarashimiye abaje muri ico giteramo, avuga ati: "thanked the crowds, saying: "Birambereye akarorero kubona abantu nyogokuru yakoze ku mitima."

  • Franklin yashengeye afise imyaka 76 itariki 16 ukwezi kw'umunani 2018.
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Aretha Franklin yabaye umugore ntibagiranwa mu buzima bwa Amerika. Ng'ibi ivyo atwigisha.
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Image caption Abuzukuru ba Aretha Jordan, Victorie na Gracie bashimiye abo bose bifadikanije nabo

Ishingugwa ryiwe rizomara amasaha atandatu rikajamwo abafise ubutumire gusa rizobera i Detroit aho uwagwaniye amateka y'abanyagihugu Rosa Parks yashinguwe mu 2005.

Abashitsi b'iteka bazoba baje muri ivyo birori vyo kumushingura barimwo perezida wa kera Bill Clinton, umuririmvyi rurangiranwa Stevie Wonder, Smokey Robinson n'uwugwanira agateka ka zina muntuJesse Jackson, uwitwa Al Sharpton hamwe na Clive Davis.

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Image caption Abakunzi ba Aretha baritavye ico giteramo
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Image caption Abatamvyi baje mu giteramo
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Image caption Umukinyi kandi akora isinema Tyler Perry ashikiriza ijambo
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Image caption Umuririmvyi Regina Belle nawe nyene yari yitavye ico giteramo co gusezera Aretha
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Image caption Abo mu mugwi Four Tops
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Image caption Umuririmvyi yandika n'indirimbo Johnny Gill agiye ku ruhimbi