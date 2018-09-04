Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Perezida Jinping (hagati) ageza ijambo ku bitabiriye inama y'uyu mwaka, acyikijwe na Perezida Cyril Ramaphosa (ibumoso) w'Afurika y'epfo na Perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Equatorial Guinea

Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yavuze ko iki gihugu kidashora imari muri Afurika mu "mishinga itaramba", avuga ko Ubushinwa buri gufasha uyu mugabane mu kubaka ibikorwa-remezo byawo.

Mu nama ihuza Ubushinwa n'ibihugu by'Afurika y'iminsi ibiri yatangiye ku wa mbere, Bwana Jinping yasezeranyije ko Ubushinwa bugiye gushora imari y'inyongera muri Afurika ingana na miliyari 60 z'amadolari y'Amerika avuga ko igamije iterambere ry'uyu mugabane no gushimangira umubano.

Byitezwe ko iyo mari buzaba bwamaze kuyishora muri Afurika bitarenze impera y'uyu mwaka wa 2018.

Ubushinwa ni cyo gihugu cya mbere gitera inkunga nyinshi ibikorwa-remezo byo muri Afurika.

Ariko ababunenga baburira ko ibi bihugu by'Afurika bimaze igihe byigwizaho imyenda y'Ubushinwa irenze ubushobozi bwabyo bwo kuyishyura.

Bwana Jinping yemeye ko hacyenewe kurebwa uburyo imishinga imwe yashingira ku bucuruzi ndetse n'ubutwererane bukarushaho kubyara umusaruro.

Yagize ati:

"Ubutwererane bw'Ubushinwa n'Afurika biragaragara neza ko bwibanda ku nzitizi z'ingenzi z'iterambere."

Yongeyeho ati:

"Umutungo ujyanye n'ubutwererane bwacu ntabwo ari uwo gushorwa mu mishinga itaramba ahubwo ni uwo gushobora mu bikorwa ucyenewemo cyane kurusha."

Perezida Cyril Ramaphosa w'Afurika y'epfo yishimiye kuba Ubushinwa bukomeje kurushaho kugira uruhare mu bikorwa byo ku mugabane w'Afurika, avuga ko atemera ko "ubukoloni bushya buri kubera muri Afurika nkuko abatunenga baba bashaka kubitwemeza."

Ibihugu byose by'Afurika birahagarariwe muri iyi nama, usibye ubwami buto bwa eSwatini, bwahoze bwitwa Swaziland.

Ni cyo gihugu cyonyine cy'Afurika gikomeje kugirana umubano ushingiye kuri ambasade na Taiwan.

Leta y'Ubushinwa ntabwo yemerera ibihugu kugirana umubano weruye nayo na Taiwan icyarimwe. Ubushinwa bufata Taiwan nk'akarere kabwo.