Abapfasoni 2 bakubiswe ku mugaragaro bazira kuryamana basangiye igitsina

Abapfasoni babiri bo mu gihugu ca Malaysia bahamwe n'icaha co gushaka kuryamana kandi basangiye igitsina bakubiswe ibiboko muri sentare ya Islam.

Abapfasoni babiri b'aba Islam bafise imyaka iri hagati y'imyaka 22 na 32 umwe wese yakubiswe ibiboko bitandatu muri sentare ya Sharia mu ntara ya Terengganu.

Nk'uko bivugwa n'umutegetsi umwe, ico ni co gihano ca mbere c'abaryaman basangiye igitsina kandi ni co gihano ca mbere co gukubitirwa mu bantu.

Amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu yanebaguye iyo ngingo yo gukubita abo bapfasoni.

Abantu barenga 100 ni bo baje kuraba ingene bakubitwa nk'uko bivugwa na bimwe mu bimenyeshamakuru.

Umwe mubagize inama mpanuzwajambo ya Terenggau, Satiful Bahri Mamat, yavuze impamvu hafashwe ico gihano, abwira itororokanirizo ry'amakuru rya Reuters ko, iyo ngingo ntiyari iyo kubasinzikariza ubuzima canke kubababaza, kandi ko bahanywe ku mugaragaro kugira kibe icigwa ku bandi.

Abo bapfasoni babiri amazina yabo atashizwe ahabona bafashwe mu kwezi kwa kane n'abategetsi bajejwe kwubahiriza amategeko ya kiislam babasanze mu modoka ihagaze hirya gato y'abantu i Terengganu.

Bose baremeye ko barenze ku mategeko ya Islam baca bacibwa urubanza rwo gukubitwa ibiboko n'amande y'amadolari 800.

Ishirahamwe riharanira agateka k'abapfasoni ryavuze ko "Abantu babiri bakuze bakoze imibonano mpuzabitsina ntibakwiye gufatwa nkabakoze amakosa canke kubihanirwa."

Nk'uko iryo tegeko ribivuga, gukubitwa ibimoko hakurikijwe itegeko rya Islam ntibisa n'igihano co gukubitwa ibimoko wakoze irindi kosa hisunzwe amategeko y'igihugu. Ntibiba bitumbereye kubabaza umuntu.