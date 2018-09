Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Bwana Trump yavuze ko uyu wanditse iyi nkuru y'igitekerezo utatangajwe izina nta "bugabo bwe"

Umutegetsi wo hejuru utatangajwe izina wo mu biro bya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, yanditse ko bamwe mu bategetsi bakomeje kubangamira zimwe mu ngamba za perezida mu rwego rwo kurinda iki gihugu "ibintu bibi cyane" yagikorera.

Mu nkuru y'igitekerezo yasohotse mu kinyamakuru The New York Times, uwayanditse yavuze ko "ukutita ku bintu" no "gufata ibyemezo bihubukiwe" kwa Perezida Trump byatumye hafatwa ibyemezo bidashingiye ku kuri kandi bitagize icyo byitayeho.

Bwana Trump yavuze ko uyu wanditse iyi nkuru y'igitekerezo utatangajwe izina nta "bugabo bwe" ndetse avuga ko iki kinyamakuru The New York Times "nta kuri kwacyo."

Umujyanama wa Bwana Trump mu bijyanye n'itangazamakuru yavuze ko uyu wanditse iyi nkuru utivuze izina ari "imbwa" kandi ko yagakwiye kwegura ku kazi ke.

Ubuyobozi bw'ikinyamakuru The New York Times bwashyigikiye itangazwa ry'iyi nkuru y'igitekerezo.

Itangazo bwasohoye rigira riti:

"Twishimiye cyane iyi nkuru yafashije rubanda kumva byisumbuyeho ibiri kubera mu butegetsi bwa Trump."

Iyi nkuru y'igitekerezo itangajwe hashize umunsi umwe ibice by'igitabo cy'umunyamakuru Bob Woodward kivuga ku biro bya Perezida Trump bya White House, biciye amarenga ko abategetsi bo hejuru mu biro bye bafite umugambi w"'ihirika ku butegetsi" mu rwego rwo gukiza igihugu uyu perezida.

Icyo gitabo byitezwe ko kizasohoka ku mugaragaro ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa cyenda, kivuga ko abo bategetsi bo hejuru bagiye bakura inyandiko zikomeye ku meza yo mu biro bye mbere yuko azishyiraho umukono.

Iyi nkuru y'igitekerezo rero, igaragara nk'ikimenyetso kitaziguye cyemeza ko uwo mugambi w'"ihirika ku butegetsi" ari impamo.