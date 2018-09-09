Amakuru aravuga ko nta bisasu byambukiranya imigabane Koreya ya ruguru yagaragaje mu karasisi
Amakuru aravuga ko Koreya ya ruguru itigeze yerekana ibisasu bya misile byambukiranya imigabane mu karasisi ka gisirikare ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 70 y'iki gihugu.
Kandi ntibizwi niba Kim Jong-un, umutegetsi mukuru w'iki gihugu, hari ijambo yavuze muri uwo muhango.
Aka karasisi kari gukurikiranirwa hafi mu rwego rwo kureba niba hari ibimenyetso bigaragaza intwaro za Koreya ya ruguru kandi niba ifite umuhate wo guhagarika gahunda yo gucura ibitwaro kirimbuzi bya nikleyeri.
- Koreya ya Ruguru "ikomeje gahunda y'ibitwaro kirimbuzi"
- Perezida Trump ashinja Ubushinwa gushyira Koreya ya ruguru mu rujijo
- Koreya ya Ruguru yamaganye ibihano by'Amerika
Abasesenguzi bamwe bari bateganyije ko Bwana Kim ashobora koroshya uwo muhango, nyuma y'inama yagiranye na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika mu kwezi kwa gatandatu.
Kwerekana ibisasu bya misile bifite imitwe y'ibisasu bya kirimbuzi bya nikleyeri bishobora kugera no muri Amerika biramutse bitewe, byajyaga kugaragara nko gushotorana.
Nta videwo igaragaza uko ako karasisi kagenze yari yasohorwa. Ariko ibiro ntaramakuru AFP byari byohereje umunyamakuru muri uwo muhango, ndetse n'igitangazamukuru NK News cyabonye amafoto ya televiziyo ya Koreya ya ruguru, byatangaje ko ibyo bisasu bya misile byambukiranya imigabane bitagaragaye.