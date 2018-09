Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters/Getty Image caption Cardi B na Nicki Ninaj

Amahane hagati ya Cardi B na Nicki Minaj mu mpera y'indwi iheze yahavuye aja mu bipfunsi abo baririmvyi babiri bari mu birori vy'imideri, i New York mu ndwi irangiye.

Ku mashusho ya video yashizwe kuri TMZ ubona abo baririmvyi babiri batukana, Cardi atera ikirato kirekire gitukura kuri Minaj, bikavugwa ko yari ahejeje gukubitwa inkokora n'uwugenzura umutekano.

Minaj nta na kimwe yabaye muri ayo makimbirane.

Siyo mahane ya mbere yadutse mu gisata c'umuzika, kandi sibwo bwa mbere Nick Minaj agirana ingorane n'umukobwa w'umuririmvyi w'umudiho wa rap.

Kurikire hano munsi abandi bamaze gukwangurana:

1. Lady Gaga na Madonna

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters/EPA

Amahane yaradutse hagati ya Lady Gaga na Madonna, avuye ku ndirimbo Born This Way Gaga yaheruka gusohora.

Ibinyamakuru hamwe n'amaradiyo bavuga ko yasa n'iya Madonna, ko Gaga yakoporoye indirimbo y'abandi (plagiat).

"Igihe conyene nidogeye Lady Gaga ni igihe numvise umengo yanyiciye indirimbo," niko Madonna yavuze.

Madonna yarongeye ati: "Ntaco bivuze ko yoba ashaka kuntwara ikibanza canke ko yoba ari mu karere kanje. Arafise ukwo ameze. Nibaza ko ari umuririmvyi akomeye azi kwandika indirimbo. Ico nico conyene novuga."

Ayo majambo yarashavuje ariko Lady Gaga, yibaza igituma Madonna atamwibwiriye amaso mu yandi ku bijanye n'izo ngorane, akabijana mu binyamakuru.

2. Noel Gallagher na Liam Gallagher

Uwufise ububasha kw’isanamu PA

Abo bavukanyi baririmbira hamwe mu mugwi Oasis, ariko ntivyabuza ko wadukamwo amakimbirane.

Mu mwaka w'i 2009, Noel yarikuye mu mugwi asigura k'uwo bavukana "atameze neza, ko atisonera, ko akoresha iterabwoba kandi ko ari ikinebwe".

Yongeyeko ati: "Ni umugabo ashavura cane maze kubona. Ni nk'umugabo afise ifurusheti kw'isi y'isupu."

Mu mwaka uheze, Liam nawe yasiguye ko Noel atagiye ahategurigwa isinema y'umugwi kuberako yari mu "nzu nini ziwe, arya "tofu", yiringaniza mu maso".

Indyane za vuba hagati y'abo bagabo bavukana, zadutse mu mwaka uheze Liam yidogera Noel ko atagiye mu giteramo co gushigikira abahitanywe n'ibombe i Manchester.

Noel yarisiguye, avuga ko atawamusavye kuja kuvuza muri ico giteramo, avuga ko yatanze intererano yiwe.

3. Kanye West na Taylor Swift

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images

Amakimbirane hagati ya Taylor Swift na Kanye West yatanguye mu 2009 - igihe Taylor Swift yahabwa agashimwe k'umwaka ka video nziza mu rurimbo rwiwe "You belong to me" gatanzwe na MTV Video Music Awards.

Kanye ntiyanezerejwe kubona Taylor ariwe atogwa, aca aja imbere avuga ko indirimbo ya Beyonce Single Ladies ariyo ikwiye kuba iya mbere.

Mu bisanzwe Kanye ni umuntu atanyegeza ukwo abona ibintu.

Uwo muririmvyi w'umudiho wa rap yatse mikoro Taylor avuga ati: "Taylor ndanezerewe ko wagenywe kandi ndakureka uheze, ariko Beyonce niwe afise video nziza."

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Kim Kardashian West yarashigikiye umugabo igihe c'ayo mahane na Taylor

Kim Kardashian umugore wa West yashigikiye umugabo muri ayo makimbirane yagiranye na Taylor.

Taylor yahavuye agira ico abivuzeko: "Nashaka kubwira abakobwa bose bakiri bato - hazokwama hari abantu bashaka kubaburagiza mugeze kure mu vyo mukora canke mwamenyekanye."

"Muraguma muraba gusa akazi kanyu, ntimwemere uwuza kubayovya."

4. Azealia Banks na Iggy Azalea

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Azealia Banks (i bubamfu) na Iggy Azalea

Azealia Banks amaze kugiranira amakimbirane n'abantu benshi cane, ariko uwo vyashitse kure ni umuririmvyi Iggy Azalea.

Abo bariririmvyi amazina yabo aja gusa kandi batanguye kumenyekana mu gihe kimwe, ntibari kubura ico bapfa.

Vyose vyatanguye igihe ikinyamakuru XXL gishiriye Iggy ku rukaratasi rwaco rwa mbere, Banks ntiyabishigikira.

Yavuze ico gihe ko ico kinyamakuru "cihenze" mu kuba cashizeho Iggy.

Ico gihe Azalea yamwishuye ati: "Ntushobora guhagarika imihezagiro yanje, uno munsi ndiko ndigina, vyemere canke wite ku mabuye."

5. Benzino na Eminem

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Benzino (i bubamfu) na Eminem

Mu myakay'i 2000 harabaye indyane nyinshi hagati y'abaririmvyi ba rap. Nas na Jay Z. DMX na Ja Rule, 50 Cents na All Other Rappers.

Izavuzwe cane ni izarimwo umugabo yarazwi cane mu muziki ico gihe hamwe n'uwundi atavugwa Benzino, aririmba umudiho wa rap akagira n'ikinyamakuru "The Source".

Benzino yatutse Eminem amwita "glaçon ya Vanille yo mu 2003", amugereranya n'umukobwa.

Munyuma Eminem yaramwihoye mu ndirimbo avuga ati: "Nta muntu numwe yipfuza kwumviriza rap ya sekuru."

6. Lil' Kim na Nicki Minaj

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Lil' Kim (i bubamfu) na Nicki Minaj

Igihe umukobwa aririmba rap yoba ashitse ku ruhimbi kuririmba hanyuma Lil' Kim ntatangure intambara - ntiyoba akiri muzima?

Kim yaragiranye ingorane na Eve, Foxy Brown, Remy Ma n'abandi benshi...ariko abo vyari ibisanzwe uravye ivyashitse kuri Nicki Minaj.

Album ya mbere ya Nicki "Pink Friday" yari iryoshe cane igihe isohorewe mu 2010, ariko Lil' Kim ntiyamurungikiye amashugwe.

Mu ndirimbo yaciye ashira ku mbuga ngurukanabumenyi yise "Black Friday", Kim yavuze ko Nicki yiganye ingene aririmba.

Minaj nawe yamwishuye mu yindi ndirimbo amwita "ikijuju c'isuka".

Ubu ibintu vyarahindutse, Nicki Minaj niwe muri kino gihe asigaye atinya umuririmvyi mushasha, ari naco gituma aheruka kugirana amakimbirane na Cardi B.

7. Rihanna na Ciara

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Rihanna (i bubamfu) na Ciara

Reka turangize ku vyagenze neza.

RiRi na CiCi, nkuko bakunze kwitwa, bose batanguriye rimwe umwuga mu 2005, baba icizere c'urwaruka mu mudiho wa R&B, baranajana kuririmba mu makungu.

Munyuma ibintu vyarahindutse, bigenda nabi.

"Narahuye na Rihanna mu giteramo, ntiyanyifasheko neza", niko Ciara yasigura mu 2011.

"Ntivyari biryoshe guhura nawe."

Munyuma hakurikiye uruhererekane rw'amajambo kuri Twitter.

Rihanna: "Mbega ga Ci, noba naribagiye kuguha agahembo?"

Ciara: "Nyemera Rihana nibaza ko utipfuza kubona ndi canke navuye ku ruhimbi."

Rihanna: "Wewe wa mwicanyi huu?...Gira amahirwe yo gushikana kuri urwo ruhimbi uvuga."

Ariko munyuma ntivyatwaye umwanya munini kugira ngo Rihanna yigarure, aca yandika ati: "Mukunzi wanje Ciara, ndagukunda. Warambabaje kuri TV, nico gituma navuze kurya. Mbabarira!"

Ciara nawe amwishura ati: 'Rhi, urazi ko twakundanye kuva ku munsi wa mbere! Waranyirengagije muri urya munsi mukuru! Ndemeye ico kigongwe. Reka tubandanye tuvugana twenyene."