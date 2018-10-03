Sentare mpuzamakungu yahamije icaha Amerika mu gufatira ibihano Iran

  • 3 Ukw’icumi 2018
Judges listen to lawyers for Iran at the International Court of Justice (27 August 2018) Uwufise ububasha kw’isanamu EPA
Image caption Sentare mpuzamakungu ICJ ni rwo rwego rw'ubucamanza rwa Onu

Sentare mpuzamakungu (ICJ) yategetse Amerika kworosha ibihano yasubije ku gihugu ca Iran inyuma yo kwikura mu masezerano y'ibigwanisho ruhonyanganda mu mwaka uheze.

Ishigikira Iran, iyo sentare yavuze ko ukugurira hanze ibintu abantu bakenera nk'ibifungurwa n'imiti Iran itegerezwa kubirekurirwa.

Amerika ivuga ko iyo sentare ata burenganzira ifise bwo guca urwo rubanza kubera ruraba umutekano w'ico gihugu.

Ingingo za ICJ - ifise icicaro i Hague - zitegerezwa gushirwa mu bikorwa ariko nta bushobozi ifise bwo gutuma zikurikizwa.

Ni urwego rukuru rwa Onu rwashiriweho gutorera inyishu amatati ari hagati y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Ariko ivyo bihugu vyose biramaze kwanka gukurikiza ingingo iyo sentare yashinze.

Imenyesha iyo ngingo ku musi wa gatatu, umukuru w'iyo sentare Abdulqawi Yusuf yavuze ati:"Sentare yashinze ko Amerika itegerezwa gukuraho, ikoresheje inzira ishatse, inzitizi zituma hataba uruja n'uruza rw'ibintu bikenerwa n'abantu ku butaka bwa Iran."

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