Sentare mpuzamakungu yahamije icaha Amerika mu gufatira ibihano Iran
Sentare mpuzamakungu (ICJ) yategetse Amerika kworosha ibihano yasubije ku gihugu ca Iran inyuma yo kwikura mu masezerano y'ibigwanisho ruhonyanganda mu mwaka uheze.
Ishigikira Iran, iyo sentare yavuze ko ukugurira hanze ibintu abantu bakenera nk'ibifungurwa n'imiti Iran itegerezwa kubirekurirwa.
Amerika ivuga ko iyo sentare ata burenganzira ifise bwo guca urwo rubanza kubera ruraba umutekano w'ico gihugu.
Ingingo za ICJ - ifise icicaro i Hague - zitegerezwa gushirwa mu bikorwa ariko nta bushobozi ifise bwo gutuma zikurikizwa.
- Iran: Uburusiya bwaneguye Amerika kw'ihamagazwa ry'inama ya ONU
- Amerika ishaka gufatira Iran ibihano bishasha
- Umujenerali wo muri Irani yabwiye Perezida Trump ko yiteguye intambara
Ni urwego rukuru rwa Onu rwashiriweho gutorera inyishu amatati ari hagati y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Ariko ivyo bihugu vyose biramaze kwanka gukurikiza ingingo iyo sentare yashinze.
Imenyesha iyo ngingo ku musi wa gatatu, umukuru w'iyo sentare Abdulqawi Yusuf yavuze ati:"Sentare yashinze ko Amerika itegerezwa gukuraho, ikoresheje inzira ishatse, inzitizi zituma hataba uruja n'uruza rw'ibintu bikenerwa n'abantu ku butaka bwa Iran."