Perezida Erdogan wa Turukiya 'arashaka gihamya' ko umunyamakuru Jamal Khashoggi 'yasohotse muri ambasade ya Arabie Saoudite'
Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yasabye abategetsi ba Arabie Saoudite kugaragaza gihamya yuko umunyamakuru waburiwe irengero yasohotse muri ambasade ya Arabie Saouite iri mu murwa mukuru wa Turukiya, Istanbul.
Umunyamakuru Jamal Khashoggi, kavukire wa Arabie Saoudite, aheruka kubonwa ubwo yajyaga muri ibyo biro by'uhagarariye Arabie Saoudite muri Turukiya mu cyumweru gishize.
Ku wa mbere, Perezida Donald Trump w'Amerika yavuze ko ahangayicyishijwe n'iburirwa irengero ry'uyu munyamakuru.
Amakuru avuga ko Turukiya yasabye ko yahabwa uburenganzira bwo gusaka ambasade ya Arabie Saoudite, nyuma yo kuvuga ko Bwana Khashoggi yiciwe mu nyubako y'iyi ambasade.
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Arabie Saoudite ihakana ibyo iregwa.
Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa mbere, Bwana Erdogan yagize ati:
"Abakozi b'ambasade ntacyo baba baramiye iyo bavuze gusa ngo yasohotse mu nyubako y'ambasade."
"Niba yarasohotse, ugomba kubigaragaza werekana amajwi n'amashusho abigaragaza."
Ku cyumweru, abategetsi ba Turukiya bavuze ko abakora iperereza bafite "gihamya ifatika" y'iyicwa rye, bavuga ko ryakozwe n'itsinda ry'abantu 15 bo muri Arabie Saoudite bageze muri Turukiya mu cyumweru gushize bakarara basubiye iwabo ku munsi bajeho.
Nta kimenyetso cyirashyirwa ahagaragara.
Mbere, igikomangoma Mohammed bin Salman cya Arabie Saoudite yavuze ko abategetsi ba Turukiya bahawe ikaze muri ambasade ngo bayisake kuko yavuze ko Arabie Saoudite nta cyo ifite cyo guhisha.
Hagati aho, amakuru aravuga ko abakora iperereza ba Turukiya bari kugenzura kamera zo ku muhanda bibanda ku modoka y'ivani y'ibara ry'umukara bacyeka ko yatwawemo umurambo wa Bwana Khashoggi.
Bwana Khashoggi yari asanzwe aba muri Amerika, aho yajyaga anyuzamo akandikira ikinyamakuru The Washington Post mu ishami ritangaza ibitekerezo bwite by'umwanditsi.
Ubuyobozi bw'iki kinyamakuru bwavuze ko Amerika ikwiye gusaba Arabie Saoudite kwisobanura.
Bwana Trump nyuma yabwiye abanyamakuru mu biro bye bya White House ati:
"Birampangayitse. Sinkunda kumva inkuru nk'iyo."
"Reka nizere ko bizicyemura ubwabyo. Kugeza ubu nta muntu ufite icyo abiziho."
Hagati aho kandi, Mike Pompeo, umunyamabanga wa leta y'Amerika, yagize ati:
"Turasaba leta ya Arabie Saoudite gushyigikira iperereza ryimbitse ku iburirwa irengero rya Bwana Khashoggi kandi igatangaza mu mucyo ibyavuye muri iryo perereza."