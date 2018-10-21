Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Uburusiya burahakana ko bukora "missiles" ziteye kubiri n'amasezerano ya INF

Uburusiya bwiyamirije imigambi ya Amerika yo kuva mu masezerano yerekeye itunga ry'ibigwanisho vya "nucléaire" amaze imyaka irenga 30 ateweko umukono, buvuga ko bushobora kwihora mu buryo "buteye ubwoba".

Ku munsi wa gatandatu, Perezida Trump yavuze ko yipfuza "kurangiza" amasezerano ya "Intermediate-Range Nuclear Forces" (INF) yo mu 1987.

Avuga ko Uburusiya "bwayahonyanze imyaka myinshi".

Muri ayo masezerano birabujijwe ko haba "missiles" zitegwa zivuye ku butaka ku burebure buri hagati y'irometero 500 n'ibirometero 5500.

Mu mwaka 50 irangiye, Amerika n'Uburusiya bateye ibikumu ku masezerano asaba kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda.

Abahinga bavuga ko mu gihe Amerika n'Uburusiya vyoba bivuye mu masezerano ya INF - yapfunditswe hagati ya perezida wa Amerika Ronald Reagan na Mikhail Gorbachev w'Uburusiya mu 1987 - kwosa n'ugusubira inyuma na cane cane mu gisata co kugenzura ibigwanisho.

Ayo masezerano yasinywe Ingwano Ikanye (guerre froide) igiye kurangira, igihe imigenderanire ya Amerika na leta y'aba Soviet hagati y'i 1945 n'i 1989 yari iranzwemwo uruhagara runini n'ubwoba bw'uko ingwano ishingiye ku bigwanisho vya "nucléaire" ishobora kwaduka.

Image caption Trump ahura na Putin mu nama ya G7

Mu vyukuri Trump yavuze iki?

Perezida Trump yavuze ko Amerika itazoreka Uburusiya "kuja gukora ibigwanisho tutarekuriwe".

"Sinumva igituma Perezida Obama atigeze asaba ngwavemwo," niko perezida yavuze ku bijanye n'amasezerano ya INF avuye mu myiyamamazo i Nevada.

Mu 2014, perezida Obama yaragirije Uburusiya guhonyanga amasezerano ya INF inyuma yaho bugeragereje "missile" itegwa ivuye ku butaka.

Yahisemwo kutava muri ayo masezerano bitewe nuko yaremerejwe n'ibihugu vya Buraya, vyasigura ko bibaye hoca hatangura ihiganwa mu vyo gukora ibigwanisho.

Umuhanuzi mu vy'umutekano w'igihugu, John Bolton yitezwe gushikiriza ku bijanye no kuva muri ayo masezerano mu mpera z'ino ndwi.

Uburusiya bwishuye iki?

"Izoba ari intambwe iteye ubwoba, kandi ndazi neza ko amakungu atazoyitegera kandi ko azoyiyamiriza," niko icegera c'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'amakungu Sergei Ryabkov yavuze.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Sergei Ryabkov, icegera c'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'amakungu

Ayo masezerano ni "ngirakamaro ku bijanye n'umutekano kw'isi no ku vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda, kugira ngo tugume dutekaniwe," niko yabwiye ikinyamakuru c'igihugu Tass.

Bwana Ryabkov avuga ko Uburusiya bwiyamiriza inyifato ya Amerika yo kurondera ivyo yemeregwa "ibanje gurtyoza Uburusiya".

Uburusiya bwoba bwarahonyanze amasezerano?

Amerika ivuga ko Abarusiya bahonyanze amasezerano bakora "missile" Novator 9M729 - izwi muri Otan nka SSC-8.

Iyo "missile" yofasha Uburusiya kugaba ibitero ku bihugu biri mw'ishirahamwe Otan mu mwanya muto.

Uburusiya bwavuze bike ku bijanye n'iyo "missile" nshasha, burahakana ko butigeze buhonyanga amasezerano.

Abasesenguzi bavuga ko Uburusiya busanga mwen'ivyo bigwanisho bitwara amahera make kurusha kwikora ku bundi buryo bwa gisirikare.

Ku munsi wa gatanu ikinyamakuru New York Times cavuze ko Amerika irondera kuva muri ayo masezerano, kugira ngo ishobore guhangana n'igihugu c'Ubushinwa kirondera kugwiza igisirikare caco mu burengero bwa Pacifique.

Mu gihe Ubushinwa butari muri ayo masezerano ya INF, burarekuriwe gukora mwen'izo "missiles" ataco bwinona.