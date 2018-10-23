Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Iyi ntare y'ingore Zuri, yari imaze imyaka 8 ibana n'intare y'ingabo Nyack kandi ngo zombi ntizari zarigeze zirakaranya bya ngoturwane

Intare y'ingore yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika - iba nzu yororerwamo inyamaswa mu buryo bwo kuzereka ba mukerarugendo - yiciye mu nzu iy'ingabo yabanaga nayo ndetse yabyaranye nayo abana batatu - impuguke zikavuga ko bitari byarigeze bibaho mbere.

Izi ntare zari zimaze imyaka 8 zibana muri iyo nzu y'ahitwa Indianapolis muri Amerika.

Nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bw'iyo nzu yororerwamo inyamaswa, ntabwo izi ntare zari zarigeze zirakaranya mu buryo budasanzwe mbere yuko iyi ntare y'ingore itereye ku munigo iyi y'ingabo mu cyumweru gishize.

BBC yasabye abashakashatsi ku mibereho y'intare gusobanura impamvu ishobora kuba yarabiteye.

Byagenze gute?

Zuri, intare y'ingore y'imyaka 12 y'amavuko, yagabye igitero ku ntare y'ingabo yitwa Nyack. Abakozi bakora muri yo nzu yororerwamo inyamaswa ntibashoboye gukiranura izi ntare zombi. Nyack yaje gupfa izize guherwa umwuka, mu gihe Zuri yo nta n'igikomere yagize.

Ubuyobozi bw'iyi nzu y'inyamaswa bwavuzer ko buri gukora "iperereza ryimbitse" ku mpamvu yabiteye.

Byaba byaratewe no kudahuza mu myitwarire?

Craig Packer wigisha kuri Kaminuza ya Minnesota muri Amerika akaba ari na we ukuriye ishami ry'iyi kaminuza rikora ubushakashatsi ku mibereho y'intare, yabwiye BBC ko igitero nk'iki aho intare y'ingore yica iy'ingabo "kitari cyarigeze kibaho mbere."

Yagize ati:

"Twabonye ingero z'intare z'ingabo zica intare z'ingore, ndetse n'amatsinda y'intare z'ingore zirukankana iz'ingabo zizigizayo, ariko intare y'ingore imwe rukumbi yica iy'ingabo? Nta na rimwe nigeze mbyumva."

Bwana Packer acyeka ko imyitarire ya buri ntare muri izi zombi yaba yaragize uruhare muri ubwo bwicanyi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Ubuyobozi bw'iyi nzu y'inyamaswa bwavuze ko iyi ntare nyakwigendera yitwaga Nyack, yari "ihebuje mu bwiza"

Yavuze ko mu gasozi, intare z'ingabo "zirusha imbaraga kure cyane" iz'ingore.

Bwana Packer yongeyeho ko kuba iyi ntare y'ingabo Nyack yari 'yararezwe' itamikwa buri kintu cyose icyeneye, bishobora kuba byaratumye nta ntege igira.

Yavuze ko bitandukanye n'iyi ntare y'ingabo Nyack, Zuri yayishe yo ifite ibigango bisumba iby'ubundi intare y'ingore isanzwe igira muri rusange.

Zuri yarushwaga gusa ibiro 11 n'iyo ntare y'ingabo yishe.

Bwana Packer yongeyeho ati:

"Niba byaratewe no kudahuza mu myitwarire, wenda icyo ni ikintu cyateza ibyago gikwiye kitabwaho mu mibanire y'inyamaswa."

Yavuze ko hari andi mayobera kuko Zuri yagabye igitero kuri Nyack inshuro ebyiri: ubwa mbere, iyi ntare y'ingabo yarirutse iza kugaruka yicishije bugufi cyane, ariko intare y'ingore Zuri irongera iyigabaho igitero.

Uyu mwalimu wo kuri Kaminuza ya Minnesota yagize ati:

"Nta buryo twamenya neza neza icyabiteye, keretse nitubona ibindi bitero [nk'iki]."

Uwufise ububasha kw’isanamu COURTESY BRUCE PATTERSON, FIELD MUSEUM Image caption Intare z'ingore zizwiho kwibasira iz'ingabo zazitesheje umutwe

Paul Funston, ukuriye ishami ryo mu majyepfo y'Afurika mu kigo cyita ku mibereho y'intare cya Panthera, na we yavuze ko ibyabaye bitari byarigeze bibaho mbere.

Bwana Funston yavuze ko mu gasozi, intare z'ingore zizwiho kugaba ibitero ku ntare z'ingabo, mu buryo bwo kurwana ku bana bazo. Ariko avuga ko nta na rimwe yari bwabone intare z'ingore birangira zishe intare y'ingabo.

Intare z'ingabo zo mu gasozi zinazwiho kwirukana intare z'ingabo zikiri abana mu gihe zimaze gukura, kugira ngo zisigarane zonyine n'intare z'ingore.

Bwana Funston avuga ko rimwe na rimwe intare z'ingabo zica intare zikiri abana - kenshi iyo zimaze kwigarurira ahantu hashya, kugira ngo ziharire intare z'ingore.

Avuga ko intare z'ingabo zinazwiho kugira urugomo ku ntare z'ingore kandi zikaba zazica iyo zanze gukorana imibonano mpuzabitsina nazo.

Bwana Funston avuga ko imwe mu mpamvu zishoboka zaba zarateye intare y'ingore Zuri - ubuyobozi bw'inzu zabagamo buvuga ko ari "umubyeyi witegereza kuri buri kintu cyose kandi urinda umuryango we" - ari uko yaba yari isigaye igirira ubwoba intare y'ingabo Nyack, ikaba ari yo mpamvu zarwanye.

Yasobanuye ko muri icyo gihe, kamere ya Zuri yaba yarahise izamuka, bikarangira yishe Nyack.

Bwana Funston yagize ati:

"Nubwo bwose inyamaswa ziba zituje cyangwa zikagaragara nk'izituje, ntibiba bivuze ko nta burakari zifitemo."

Bruce Patterson, umushakashatsi mu nzu ndangamurage ya Field Museum i Chicago muri Amerika, yavuze ko afite ingero z'intare z'ingore zo mu gasozi zagabye igitero ku z'ingabo - zikanazikomeretsa - ariko ko "nta n'imwe yabaga igambiriye gufata mu muhogo!"

Bwana Funston umaze imyaka 25 yiga imibereho y'intare, avuga ko intare ari inyamaswa "zibaho mu buryo bugoye cyane kubwiyumvisha".

Avuga ko utapfa kumenya icyo ntare igiye gukora muri buri gihe iba irimo, ko ari yo mpamvu zikwiye "kwitabwaho zikabungwabungwa kuko ari inyamaswa zitangaje."