Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Sahle-Work Zewde yasezeranyije kwibanda ku buringanire bw'abagabo n'abagore no guharanira amahoro

Inteko ishingamategeko ya Ethiopia ku wa kane yatoye Sahle-Work Zewde nka Perezida w'iki gihugu wa mbere w'umugore.

Madamu Sahle-Work w'imyaka 68 y'amavuko, ni umunyapolitiki w'inararibonye mu mibanire y'ibihugu. Kuri ubu, ni na we Perezida umwe rukumbi w'umugore muri Afurika.

Yize amasomo ya siyansi kuri Kaminuza ya Montpellier mu Bufaransa.

Avuga adategwa Igifaransa n'Icyongereza - byiyongera ku rurimi kavukire rwa Amharic ruvugwa muri Ethiopia.

Ariko uyu mwanya wa perezida yatorewe ahanini ni uw'umuhango kuko minisitiri w'intebe muri Ethiopia ari we mutegetsi mukuru w'iki gihugu.

Gutorwa kwa Madamu Sahle-Work kubaye hashize icyumweru Abiy Ahmed, minisitiri w'intebe wa Ethiopia, atangaje abagize leta nshya - kimwe cya kabiri cyabo bakaba ari abagore.

Nyuma yo kurahizwa, Madamu Sahle-Work yasezeranyije ko azakorana umuhate kugira ngo uburinganire bw'abagabo n'abagore buhinduke impamo muri Ethiopia.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Perezida Sahle-Work wa Ethiopia (ibumoso) ni umukuru w'igihugu w'umuhango kuko ubutegetsi bwa politiki bufitwe na minisitiri w'intebe Abiy Ahmed (iburyo)

Ubwo yagezaga ijambo ku bagize inteko ishingamategeko, yagize ati:

"Ndabinginze mwese ngo dutsimbataze amahoro yacu, mbibabwiye nk'umubyeyi, umubyeyi akaba ari we wa mbere ugirwaho ingaruka iyo amahoro adahari."

Yabaye ambasaderi, akora no muri ONU

Madamu Sahle-Work yabaye ambasaderi wa Ethiopia mu bihugu bya Senegali na Djibouti.

Yakoze imirimo itandukanye mu muryango w'abibumbye, irimo no kuba umukuru y'ibikorwa bya ONU byo kugarura amahoro mu gihugu cya Centrafurika.

Mbere yuko aba Perezida, Madamu Sahle-Work yari ahagarariye ONU mu muryango w'ubumwe bw'Afurika.

Bijyanye n'itegeko-nshinga rya Ethiopia, umwanya wa perezida ni uw'umuhango, mu gihe minisitiri w'intebe ari we ufite ububasha muri politiki.

Perezida w'umugore muri Afurika waherukaga kubaho yari Ameenah Gurib-Fakim w'ikirwa cya Maurice, weguye ku butegetsi mu kwezi kwa gatatu ashinjwa isesagura ry'umutungo. Ahakana icyo kirego, akavuga ko nta kibi yakoze.