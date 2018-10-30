Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Byizewe ko imbwa zishobora gukoreshwa mu guhagarika ikwirakwira ry'indwara ya malaria

Abahanga mu bya siyansi bo mu Bwongereza no mu gihugu cya Gambia bavuga ko babonye ibimenyetso bya mbere byuko imbwa zishobora guhunahuna zikamenya umuntu urwaye malaria.

Bahaye amahugurwa imbwa yo gutahura impumuro, hifashishijwe imyenda y'abantu barwaye malaria.

Byizewe ko imbwa zishobora gukoreshwa mu guhagarika ikwirakwira ry'indwara ya malaria, ndetse kera kabaye ikaba yanacika burundu.

Nubwo bwose ubu bushakashatsi bukiri mu ntango, impuguke zivuga ko ibyabuvuyemo bishobora no gutuma habaho uburyo bushya bwo gusuzuma malaria.

Ubushakashatsi bwari bwaramaze kugaragaza ko kurwara malaria bihindura impumuro y'uyirwaye, bigatuma arushaho gukurura imibu itera malaria.

None ubu izi mbwa nazo zamaze gutahura iyo mpumuro.

Amasogisi afite impumuro mbi

Amasogisi yambarwaga nijoro n'abana bo mu gace ka Upper River Region muri Gambia, mu burengerazuba bw'Afurika, yarapakiwe yoherezwa mu Bwongereza.

Mu myambaro y'amasogisi 175 yoherejwe, 30 muri yo yari yarambawe n'abana barwaye malaria.

Yagejejwe ahitwa Milton Keynes, mu kigo cy'imbwa zikoreshwa mu buganga.

Amazuru y'izi mbwa ahumurirwa kubi, asanzwe afasha mu gutahura abarwaye indwara nka kanseri.

Bigeze rero ku gutahura malaria, ibyavuye muri ubu bushakashatsi byatangarijwe muri Amerika mu nama ngaruka mwaka y'ubuvuzi, byagaragaje ko izi mbwa zashoboye gutahura harindwi mu hantu 10 hari hashyizwe amasogisi y'abana barwaye malaria.

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Ariko zaranibeshye zitekereza ko umwana umwe mu bana 10 batari barwaye malaria yari ayirwaye.

Profeseri Steve Lindsay wigisha kuri Kaminuza ya Durham mu Bwongereza wayoboye itsinda ry'abakoze ubu bushakashatsi, yavuze ko "yishimiye cyane" ibimaze kuva muri ubu bushakashatsi kugeza ubu, ariko avuga ko imbwa zitaramenyera gukoreshwa by'akamenyero.

Abashakashatsi bavuze ko bagicyeneye kongerera imbwa ubuhanga bwo gutahura malaria zitibeshya, kandi bakazigerageza ku bantu nyirizina atari ku masogisi.

Banavuze ko bagicyeneye kugenzura niba imbwa zishobora kumenya ubwoko butandukanye bwa malaria.

Intego y'aba bashakashatsi, ni uko hari igihe kizagera imbwa nk'izi zahuguwe zikajya zifashishwa ahantu nko ku bibuga by'indege, mu kugabanya ikwirakwira rya malaria no gutahura uburyo bundi butayikwirakwiza, mu gufasha mu bikorwa byo guca malaria burundu.

Bavuga ko imbwa zishobora gupima abantu benshi mu gihe gito.

Icyegeranyo giheruka ku ndwara ya malaria ku isi, kigaragaza ko abayirwaye biyongereyeho miliyoni eshanu bakagera kuri miliyoni 216 buri mwaka.