Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umunyamakuru Jamal Khashoggi yanengaga ubutegetsi bwa Arabie Saoudite

Amakuru aravuga ko igikomangoma Mohammed bin Salman cya Arabie Saoudite yabwiye Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ko yafataga umunyamakuru Jamal Khashoggi wishwe, nk'umuntu uteje akaga ugendera ku mahame akaze y'idini ya kisilamu.

Aya makuru ashingiye ku kiganiro cyo kuri telefone bitangazwa ko igikomangoma Mohammed yagiranye n'ibiro bya perezida w'Amerika bya White House, aho yahamagaye mbere yuko Arabie Saoudite yemera ko uyu munyamakuru yiciwe muri ambasade y'iki gihugu iri muri Turukiya.

Arabie Saoudite yahakanye amakuru ajyanye n'icyo kiganiro cyo kuri telefone, yatangajwe n'ibinyamakuru The Washington Post na The New York Times byo muri Amerika.

Khashoggi, umuturage wa Arabie Saoudite wari uzwi cyane ko anenga abategetsi b'iki gihugu, yishwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi gushize kwa cumi.

Umurambo we nturaboneka.

Arabie Saoudite yahakanye ivuga ko umuryango w'ibwami nta ruhare wagize mu iyicwa rye, yongeraho ko "ishishikariye gutahura ibimenyetso byose" bijyanye n'ubwo bwicanyi.

Mu kwezi gushize kwa cumi, igikomangoma Mohammed yavuze ko iyicwa rya Khashogggi ari "icyaha cyababaje abaturage ba Arabie Saoudite bose".

Ni iki kivugwa mu cyibazwa ko ari ikiganiro cyo kuri telefone?

Nkuko byatangajwe na The Washington Post, mu kiganiro na Jared Kushner - umukwe wa Perezida Donald Trump akaba n'umujyanama wa sebukwe - na John Bolton, umujyanama mu by'umutekano w'igihugu, igikomangoma Mohammed yavuze ko Khashoggi yari umunyamuryango wa Muslim Brotherhood.

Ni umuryango ukorera mu bihugu bitandukanye, uzwiho kugendera ku mahame akaze y'idini ya kisilamu.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Igikomangoma Mohammed yashishikarije ibiro bya perezida w'Amerika gusigasira umubano hagati y'Amerika na Arabie Saoudite

Byatangajwe ko icyo kiganiro cyo kuri telefone cyabaye ku itariki ya 9 y'ukwezi gushize kwa cumi, hashize icyumweru Khashoggi aburiwe irengero.

Igikomangoma Mohammed yashishikarije ibiro bya perezida w'Amerika gusigasira umubano hagati y'Amerika na Arabie Saoudite.

Mu itangazo ryasohowe n'umuryango wa Khashoggi, wahakanye uvuga ko atigeze aba umunyamuryango wa Muslim Brotherhood kandi ko na nyir'ubwite mu myaka ya vuba ishize yari yarakomeje kubihakana.

Iryo tangazo ryongeyeho riti:

"Jamal Khashoggi ntabwo yari umuntu uteje akaga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kunyuranya n'ibi byaba ari ibintu bikwiye kunnyegwa".

Jamal Khashoggi yari muntu ki?

Yari umunyamakuru w'imyaka 59 y'amavuko, umwe mu banengaga bikomeye igikomangoma Mohammed bin Salman - umutegetsi watangije gahunda z'amavugurura zishimagizwa n'ibihugu by'Uburayi n'Amerika, mu gihe akora igisa no kwibasira abamunenga.

Yahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru al-Watan n'uwa televiziyo itaramaze kabiri yo muri Arabie Saoudite.

Yamaze imyaka abonwa nk'umutoni mu muryango w'ubwami bwa Arabie Saoudite. Yigeze kuba umujyanama w'abategetsi bakuru muri iki gihugu.

Nyuma yaho inshuti ze nyinshi ziterewe muri yombi, yahagaritswe kwandika mu kinyamakuru al-Hayat ndetse bivugwa ko yagiriwe inama yo kureka kwandika ubutumwa ku rubuga rwa Twitter.

Nuko ava muri Arabie Saoudite ajya kuba muri Amerika, aho yakomereje kwandikira ikinyamakuru The Washington Post ndetse agakomeza kugaragara kuri televiziyo zimwe zo mu bihugu by'Abarabu no muri Amerika n'Uburayi.

Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize wa 2017, yanditse agira ati:

"Nataye iwanjye, nsiga umuryango, mpara akazi kanjye, none ndikurangurura ijwi. Kutabikora byaba ari ukugambanira abakomeje kubabarira muri gereza. Nshobora kuvuga mu gihe abandi benshi cyane batabishoboye."