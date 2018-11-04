Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Sheikh Ali Salman ari mw'ibohero kuva mu 2015

Umukuru w'abatavuga rumwe na reta mu gihugu ca Bahraine Sheikh Ali Salman yaciriwe igipfungo co guherayo inyuma y'aho sentare y'iyungururizo imuhamije icaha co gusumura urusaku igihugu ca Qatar.

urwo rubanza ruciwe inyuma y'amaze make sentare nkuru yo muri ico gihugu ca Bahraine imuhanaguyeko icaha co gusumira urusaku igihugu badacana uwaka.

Bahraine yahagaritse imigenderanire bafitaniye na Qatar mu 2017.

Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International ryavuze ko iyo ngingo idakurikije amategeko mu gihe Bahraine ibandanya gucecekesha abatavuga rumwe na yo.

Sheikh Ali Salman yari arongoye umugambwe wafuswe wa Al-Wefaq, yagirizwa gukorana na Qatar mu kubangamira reta mu mwaka wa 2011 ariko kumwe n'abandi batavuga rumwe na reta Hassan Sultan na Ali al-Aswad.

Abo bandi babiri ntibaciriwe urubanza rwo guherayo.

Kubera iki ubu?

Umushikirizamanza wo muri Bahraine yavuze ko abo bagabo batatu bahagaritswe kubera imigenderanire bafitaniye na Qatar yo gushaka gutembagaza reta.

Ariko ico ivyo bagirizwa vyo mu myaka indwi iheze, vyagiye ahabona mu mwaka uheze inyuma y'aho Bahraine, Arabia Saudite, UAE na Misri bahagarikiye imigenderanire bafitaniye na Qatar.

Ivyo bihugu vyagirije Qatar ko ishigikiye imigwi yitwaje iterabwoba no gukorana na Iran, ivyo Qatar iguma ihakana.

Mu 2011 habaye iki?

Abari mu myiyerekano bagizwe ahanini n'aba Shia barihereje amabarabara mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2011 bashaka ko haza demokrasi.

Ariko umuryango wa cami wa Al Khlifa uri mu bibanza vyinshi vy'ubutegetsi no mu gisirikare waraburijemwo iyo myiyerekano ufashijwe na Arabia Saudite.

Iyo midurumbanyo yahitanye abantu 30 harimwo abapolisi batanu.

Kuva ico gihe Bahraine yagumanye umutekano muke. Mu kubitorera inyishu, Bahraine yarahagaritse imigwi y'abatavuga rumwe na reta, mu gihe abandi bapfunzwe.