Imfashanyo zibandanya kwisesa ku mugabo atagira aho akika umusaya w'i Melbourne yirukanye umwicanyi akoresheje ikintu basumiramwo
Isekeza ryo gusaba imfashanyo rigeze ku madolari ya Amerika 72.000 vyo gufasha umugabo atagira aho akika umusaya yagerageje guhagarika umwicanyi yitwaje imbugita i Melbourne akoresheje ikintu basumiramwo.
Michael Rogers, batazira "Trolley Man" ku mbuga ngurukanabumenyi, yafashwe video ku musi wa gatanu ariko aragerageza kubuza Hassan Khalif Shire Ali gucumita abapolisi babiri.
Uwo mugabo yari amaze kwica nyene inzu y'uburiro, anakomeretsa abandi bantu babiri.
Igihe yariko araronderwa n'abamenyeshamakuru, Rogers w'imyaka 46 yabwiye ikinyamakuru ca 7 News:"Namuteye kirya kintu basumiramwo, ndamugema, ariko sinashoboye kumukubita hasi."
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Ico gihe yari ku metero zike uvuye ku modoka yariko irasha yuzuye ibikono vya gaze, uwo mwicanyi yari ahejeje guturira iruhande y'ibarabara ya Bourke, ibarabara rikunze kuba ryuzuye abantu hagati mu gisagara.
Video yerekana ubutwari bwa Rogers yakwiragiye vyihuta ku mbuga ngurukanabumenyi, aho yashimagijwe nk'intwari.
Donna Stolzenberg, yashinze ikigo gifasha abatagira aho bakika umusaya (Melbourne Homeless Collective), yaciye ashiraho urupapuro rwa GoFundMe rwo kumusabira imfashanyo, kugira asubire kuba umuntu nk'abandi.
Yabwiye Reuters ati: "Nk'umuntu arabikwiye."
Mu gihe turiko turandika iyi nkuru, abantu bashika 3.388 baramaze guterera amahera, kandi urwo rupapuro rumaze guhererekanwa incuro 11.000 kuri Facebook.
Ubutumwa bw'uwagize urwo rupapuro buvuga buti:" Twamutoye! N'umuntu w'igitangaza. Twaganiriye kuri telefone uyu musi novuga ko tumunezererewe gusumba. Intwari yacu yicisha bugufi kandi nta kintu na kimwe izi ku mahera turiko turamwegeraniriza. Tuzobonana ejo kugira tumushikirize imfashanyo yiwe. arashimishije cane."
Ishirahamwe rya Stolzenberg ubu ririko rirafasha Rogers kuronka inzu, no kumufasha kuvyerekeye mu mutwe kubera ivyo yabonye.
Umukuru w'igipolisi mu karere ka Victoria Graham Ashton avuga ko igitero co ku wa gatanu ari ico iterabwoba.