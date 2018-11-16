Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abasirikare ba ONU bariyongeye i Beni kubera ikiza ca Ebola

Igisirikare ca Malawi camenyesheje ko bane mu basirikare baco bafasha gukomeza amahoro muri Repubulika y'Intwaro rusangi ya Congo mu mugwi Monusco wa ONU bishwe n'inyeshamba.

Umuvugizi w'ico gisirikare yavuze ko abo basirikare baguye mu mutego ku munsi wa gatatu bari mu bikorwa vya gisirikare hamwe na bagenzi babo baturuka muri Afrika Yepfo na Tanzaniya.

Yavuze ko hari abandi basirikare bakomeretse bariko baravugwa.

Uwo muvugizi w'igisirikare yavuze ko batazi umugwi w'inyeshamba wagavye ico gitero uwariwo.

Imigwi myinshi irimwo uwitwa Ugandan Allied Democratic Forces irakorera cane muri ico gihugu.

ONU iramaze kugabisha ivuga ko ingwano yiyongeye muri ico gihugu, ko ubwicanyi ubwicanyi buhari hamwe n'ikiza ca Ebola bishobora kuburagiza amatora ategekanywa mu kwezi kuza.