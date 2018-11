BBC 100 Women ( Abapfasoni 100 ba BBC) ni urutonde rw'abapfasoni 100 ntangarugero kandi bazwi cane bava hirya no hino kw'isi mu mwaka wa 2018

Tubishimikije, tuzoraba amajambo shimikiro atandukanye, harimwo gukoresha agashavu kugira ingingo zifatwe hamwe n'abapfasoni batari bazwi bagiye ahagaragara.

Abo bafise imyaka iri hagati ya 15 na 94, bakaba bava mu bihugu birenga 60, BBC 100 Women yagize urutonde rurimwo abategetsi, abakiri bato hamwe na buri ntwari.

Bamwe bazotubwira ivyo boshira mu gaseke kiswe Freedom Trash Can - igikemanyi cacu co ku mbuga ngurukanabumenyi dushiramwo ivyo abapfasoni babona ko bikenewe.

Abandi bazoduha inkuru ku vyo bashitseko vy'igitangaza - kuva ku mupfasoni w'umwongerezakazi yakoresheje umwanya yamaze mw'ibohero mu gutanguza uradandazwa rwakunzwe n'abantu benshi, gushika ku mupfasoni wo muri Afghanistani yaguranywe umuhungu.

Batonze hakurikijwe indome, amazina, imyaka, akazi igihugu bavukiyemwo hamwe n'ubuzima bwabo

1) Abisoye Ajayi-Akinfolarin, 33 - Afise ishirahamwe rifasha mu mibano, Nigeria.

Abisoye ni we yashize ishirahamwe rya GirlsCoding, ryigisha abakobwa kwugara, gushinga no gushariza imbuga za internet zibafasha gutorera inyishu ibibazo bafise mu mibano.

2) Esraa al-Shafei, 32 - Umuyobozi mwishikira w'urubuga rudaharanira inyungu Majal.org, Bahrain.

Esraa yarashizeho imbuga nyinshi ngurukanabumenyi kugira ahe akaryo abadaserukiwe bikwiye mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati no mu buraruko bwa Afrika kuronka aho bavugira.

3) Svetlana Alekseeva, 18 - Umunyamudeli wo mu Burusiya.

Svetlana yarokotse umuriro wamuturiye hafi umubiri wiwe wose, ubu afasha abantu bafise inkovu kwemera uko imibiri yabo imeze ata ngorane.

4) Lizt Alfonso, 51 - Umuyobozi n'umuhinga muvyo intambo wo muri Cuba.

Lizt yarafonze umudiho w'umuziki wemewe kw'isi yose ukaba igirwa n'abantu amajana n'amajana mu bisagara vyo hirya no hino kw'isi.

5) Nimco Ali, 35 - Umwanditsi n'uwuharanira agateka ka muntu wo muri Somaliland.

Nimco yaratsindiye agashimwe k'umuntu agwanya gusiramura abapfasoni FGM (Female Genital Mutilation)

6) Isabel Allende, 76 - Umwanditsi wo muri Peru.

Isabel, yavukiye mu gihugu ca Peru ku bavyeyi bo muri Chili, n'umwanditsi wa mbere asomwa cane yandika mu ki espanyole, akaba amaze kugurisha ibitabo imiliyoni 70 biri mu ndimi 42.

7) Boushra Yahya Almutawakel, 49 - umunyatugenegene, umufotozi akanaharanira agateka ka zina muntu muri Yemen.

Boushra n'umunya Yemen w'umupfasoni yagize gufotora umwuga, ibikorwa vyiwe bimaze gukoreshwa henshi kw'isi bikaba biri no mu nzu ndangakaranga mu Bwongereza.

8) Alina Anisimova, 19 - Umunyeshure mu vyo ubuhinga wo mu gihugu ca Kyrgyzstan.

Alina arongoye ishure ry'abigeme rya Kyrgyz Girs'Space, rifise intumbero yo kurungika ikigendajuru ca mbere c'ico gihugu mu kirere.

9) Frances Arnold, 62 - Umumwigisha wa Chimie, Bio Ingenieur na Bio Chimie muri Amerika

Frances ni we yahawe agashimwe kitiriwe Nobel muri Chimie mu 2018, kandi igikorwa ciwe kuri enzymes kirakoreshwa cane muri 'laboratoires' , kikaba kiriko kirafasha mu buvuzi no mu kumesura.

10) Uma Devi Badi, 54 - Umushingamateka wo muri Nepal.

Uma, ava mu bwoko bw'aba Badi, bafatwa 'nk'abadakomwakomwa' muri Nepal, akaba akora kugira ivyo bihinduke.

11) Judith Balcazar, 65 - Umunya mudeli ari mu karuhuko ko mu za bukuru wo mu Bwongereza.

Judith yarongoye amakompanyi mesnhi akora impuzu z'imideli imbere y'uko ashiraho iyiwe yitwa Giggle Knickers, ikora amakareso adasanzwe y'abapfasoni bagwaye ingwara ituma baguma baja kwituma.

12) Cindy Arlette Contreras Bautista, 28 - Umushwingwamanza wo muri Peru.

Arlette yabaye icitegererezo c'umuhari NiUnaMenos (Not One woman Less) ugwanya ihohoterwa mu ngo muri Peru inyuma y'aho video yiwe ariko arakubitwa n'umukunzi wiwe ihererekanirijwe henshi ku mbuga ngurukanabumenyi.

13) Leyla Belyalova, 61 - Umwigisha wa kaminuza wo muri Uzbekistan.

Leyla, ni umwigisha wa kaminuza akora kugira akingire ibinyabuzima biri mu misozi ya Uzbekistan harimwo n'ubwoko bumwe bumwe bw'inyoni.

14) Analia Bortz, 51 - umuganga wo muri Argentine.

Analia ni umuganga yihebeye akazi ko kuvura abagore bafise ikibazo co kutavyara.

15) Fealofani Bruun, 35 - umuhinga mu gutwara ubwato wo muri Samoa.

Fealofani ni we munye Samoa n'umupfasoni wa mbere afise ikibanza c'umuhinga atwara ubwato kandi akaba afata neza ubwato bwa kera.

16) Raneen Bukhari, 31 - Arongoye urubuga ngurukanabumenyi wo muri Arabia Saudite.

Raneen akora utwiwe akongera agakurikirana itunga ry'umuryango wiwe.

17) Joy Buolamwini, 28 - Umunyatugenegene akaba n'umushakashatsi wo muri Canada.

Joy ni 'umunya vyese' akoresha utugenegene n'ubushakashatsi mukwerekana ingaruka ry'ubumenyi butavuye ku muntu.

18) Barbara Burton, 62 - arongoyeishirahamwe rya BehindBras mu Bwongereza.

Barbara yashinze ishirahamwe rya BehindBras rifasha abapfasoni bapfunguwe gutangura ubundi buzima muvyo imideli, inyuma y'aho na we nyene apfungiwe mu myaka ya 50.

19) Tamara Cheremnova, 62 - Umwanditsi wo mu Burusiya.

Tamara aramugaye igiti c'umugongo akaba yandika imigani yo guhanura ari na co gituma bamutaziriye "umunyamigani wo muri Siberie".

20) Chelsea Clinton, 38 - Icegera c'uwurongoye ikigo ca Clinton Foundation muri Amerika.

Chelsea amaze kwandika ibitabo vyinshi akaba ari n'icegera c'uwurongoye ikigo ca Clinton Foundation, aho ariko arakora ku migambi myinshi, harimwo no gushigikira urwaruka mu burongozi.

21) Stacey Cunningham, 44 - Prezida wa New York Stock Exchange (NYSE) Group muri muri Amerika.

Stacey ni prezida agira uwa 67 wa New York Stock Exchange, aba umupfasoni wa mbere agiye muri ico kibanza muri iyo kompanyi imaze imyaka 226.

22) Jenny Davidson, 50 - Umukuru w'ishirahamwe rya Stand Up Placer muri Amerika.

Jenny afasha abahohotewe mu ngo, abafashwe ku nguvu akanagwanya urudandazwa rw'abantu, akaba afise n'ikigo yakiriramwo abahohotewe n'ibikoko vyabo.

23) Asha de Vos, 39 - Abungabunga ibidukikije vyo mu mazi akaba ari uwo muri, Sri Lanka.

Asha akingira ibidukikije mu mazi kandi akaba yibira kuvyirabira we nyene.

24) Gabriella Di Laccio, 44 - Umupfasoni yafonze DONNE: Umupfasoni mu muziki muri Brezil.

Gabriella yararonse agashimwe mpuzamakungu ka soprano akaba yaratanguje n'umugambi wo gushimagiza no gushira ahabona abapfasoni basohora indirimbo.

25) Xiomara Diaz, 34 - Afise inzu y'uburiro hamwe n'ikigo gitanga imfashanyo muri Nicaragua.

Xiomara yarakoresheje igihagararo afise mu budandaji mu kumenya no mu kugwanya icinyizwa rihagaze ku gitsina no gukangurira abantu ivyerekeye ico kibazo muri Nicaragua.

26) Noma Dumezweni, 49 - Umukinyi wa filime wo muri eSwatini (Mu cahoze citwa Swaziland).

Noma yabaye umupfasoni wa mbere yakinye muri Hermione Grange, anakinira i New York.

27) Chidera Eggerue, 23 - Afise urubuga rwiwe - 'Slumflower', mu Bwongereza.

Chidera n'umwandi akunzwe cane akaba naharanira agateka ka zina muntu aciye ku mbuga ngurukanabumenyi mu muhari #saggyboobsmatter, bituma haba ukundi baganira uko umubiri w'umupfasoni umeze.

28) Shrouk El-Attar, 26 - Umuhinga muvya 'electronique' wo mu Misri.

Shrouk ni impunzi akoresha intambo y'inda mu gukangurira abantu ivyerekeye agateka k'abakundana basangiye ibitsina mu Misri.

29) Nicole Evans, 44 - Afasha kugurisha ibintu ku mbuga ngurukanabumenyi mu Bwongereza.

Nicole bamutoye ingwara ituma irigi ry'abapfasoni ridakomera ku myaka 30, ubu akaba afata mu mugongo abandi bapfasoni bagize ikibazo co guca imvyaro bakiri bato.

30) Raghda Ezzeldin, 26 -Akora akazi ko kwibira mu Misri.

Raghda yaraciye umuhigo mu kwibira, akaba yibira ahantu harehare adahema kandi atambaye ivyuma bimufasha guhema.

31) Mitra Farazandeh, 42 - Umunyabugenegene wo muri Iran.

Mitra ni umunyabugenegene avugira ku mugaragaro ivyerekeye kubana ubumuga.

32) Mamitu Gashe, 72 - Umuforoma mukuru afasha kubaga 'fistule' (Igikomere umuntu agira ariko yibaruka)muri Ethiopia.

Mamitu Ubu afise impamyabushobozi mpuzamakungu mu kubaga 'fistule' inyuma yo kuvugwa iyo ngwara.

33) Meena Gayen, 36 - Umugwizatunga wo mu Buhindi.

Meena yarakoranye n'abandi bapfasoni mu karere ka Sundasbans mu kubaka ibarabara ry'amatafari kugira abantu bashobore kuza barashika mu kigwati babamwo.

34) G.E.M., 27 -Umuririmvyi n'umwandi w'indirimbo wo mu Bushinwa.

G.E.M. ni we mupfasoni wa mbere amaze kugurisha indirimbo nyinshi amaze gukoresha igihagararo afise mu gushigikira amashirahamwe y'umuziki, indero hamwe no kugwanya ubukene.

35) Fabiola Gianotti, 58 - Umuhinga muri 'physique' mu Butaliyano.

Fabiola yize 'Physique' akaba yaranabaye umukuru wa CERN, igisata c'ishirahamwe rya Buraya kijejwe umushakashatsi ku bigwanisho ruhonyanganda mu 2016.

36) Julia Gillard, 57 - Yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Australia.

Julia ni we yabaye umukenyezi wa mbere agiye mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere ubu akaba ateza imbere indero hamwe no gutwara mu bapfasoni n'abigeme.

37) Elena Gorolova, 49 - Umuremeshakiyago wo mu gihugu ca Czech

Elena aharanira kudahatirwa kureka kuvyara kandi akaba akora uko ashoboye kugira ingingo ziraba abana zifatirwe mu miryango baba bavutsemwo.

38) Randi Heesoo Griffin, 30 - Umukiyi wa hockey muri olempike akaba ari n'umuhinga mu biharuro wo muri Amerika

Randi yarasavye ko hoba umushahara umwe ku bagabo n'abagore bakinira hockey ku rubura, akoresheje ibiharuro aranerekana ko ku mbuga ngurukanabumenyi abapfasoni n'abagabo banganya gukundwa. Yaranatsindiye igitego ca mbere umugwi wa olempike wa Korea mu nkino zo mu 2028.

39) Janet Harbick, 33 - Afasha gutwarira imbanyi abandi muri Canada.

Janet n'umupfasoni akora akazi akaba afise abana batanu, akaba anatwarira imbanyi abandi ata co asavye ubu akaba afise imbanyi igira kabiri yo muri ubwo buryo.

40) Jessica Hayes, 41 - Umwigisha wo muri Amerika.

Jessica yiyemeje ubwerentegerwa - yiyemeje kugumana ubusugi nk'umugeni wa Kristu - akaba yigisha ivy'Imana mu mashure ya kaminuza akaba n'umuhanuzi muvyo amajwi.

41) Thando Hopa, 29 -Umunya mudeli, umushingwamanza , akongera agaharanira agateka ka zina muntu wo muri Afrika y'epfo.

Thando aharanira kugwanya ikumira. Yagiye ku kirangamisi ca Pirelli mu 2018, akaba yabaye umuntu wa mbere w'umwirabure wo muri Afrika y'epfo yagiye kuri ico kirangamisi.

42) Hindou Oumarou Ibrahim, 35 - Aharanira ibidukikije, akavuganira abasangwabutaka n'abapafasoni.

Hindou n'umupfasoni w'umusangwabutaka wo muri Tchad, aharanira gukingira ibidukikije n'agateka k'abasangwabutaka ku rwego mpuzamakungu.

43) Reyhan Jamalova, 16 - Umunyeshure n'uwitwikorera utwiwe wo muri Azerbaijan.

Reyhan yikorera utwiwe, akaba yafonze ishirahamwe Rainergy ari na we arirongoye, ishirahamwe ritanga umuriro hakoreshejwe amazi y'imvura.

44) Jameela Jamil, 32 - Umukinyi wa filime, umwanditsi akongera agaharanira agateka ka zina muntu mu Bwongereza.

Jameela arakunzwe cane kuri NBC mu rukurikirane rwa filime The Good Place. Yaratanguje urubuga ngurukanabumenyi rwa @i_Weigh, ruhamagarira abamukurikirana gushirako ikintu bumva kibanezereje.

45) Liz Johnson, 32 - Umunonotsi agendana ubumuga agakora n'utwiwe mu Bwongereza.

Liz aroga akaba yaranaronse umudari w'inzahabu mu nkino z'abagendana ubumuga i Beijing, akaba yaranashizeho ikigo cakira abagendana ubumuga mu ntumbero yo kubafasha kuronka akazi.

46) Lao Khang, 26 - Umukinyi wa Rugby akaba n'umumenyereza w'i Laos.

Lao yarashikanye ubwa mbere umugwi wa Laos ku ntsinzi mpuzamakungu, kandi ni we mupfasoni wa mbere w'umu Hmong yaronse urupapuro rwo kuba umumenyereza wa rugby.

47) Joey Mead King, 44 - Umunya mudeli wo muri Philippines.

Joey akora nk'umunyamudeli akongera agasoma amakuru muri Asia yose, kandi we n'umugenzi wiwe Angelina Mead King bari muri filime yerekana uko babayeho inyuma y'aho Angelina avugiye ku mugaragaro ko yihinduye igitsina.

48) Krishna Kumari, 40 - Umunye politike wo muri Pakistani.

Krishna yatorewe kuca mu nama nkenguzamateka ya Pakistani inyuma yo kwiyamamariza guharanira agateka k'abapfasoni, inyuma yo gutegekwa gukora ibikorwa nsimburagifungo imyaka itatu yose.

49) Marie Laguerre, 22 - Umunyeshure wo mu buhinga no kwubaka mu Bufaransa.

Marie yashizeho urubuga rwo guhanahanirako inkuru zerekeye ikubagurwa ry'abapfasoni mu mabarabara, inyuma y'aho video video yiwe imwerekana ariko ariyamiriza uwashaka kumukubagura ikwirakwirijwe ku mbuga ngurukanabumenyi.

50) Veasna Chea Leth, 44 - Umushingwamanza wo muri Cambodge.

Veasna yabaye umupfasoni wa mbere yize ivyo amategeko kuri kaminuza ya Cambodia's Royal yigisha ivyo amategeko n'ubutunzi, akaba yaba mu nzu iri musi y'iyo kaminuza kuko ata buraro bw'abigeme bwari buhari.

51) Ana Graciela Sagastume Lopez, 38 - Umushikirizamanza wo muri El Salvador.

Ana yagenywe umukuru w'urwego rujejwe amatohoza ku bwicanyi bukorerwa abapfasoni mu 2016, hanyuma mu ntango z'uyu mwaka agenwa umushikirizamanza adasanzwe ajejwe ikibazo c'abapfasoni n'ubwicanyi bubagirwako.

52) Maria Corina Machado, 51 - Umunye politike wo muri Venezuela.

Maria ni umunye politike wo mu rwego rwo hejuru yaharaniye kubungabunga demokrasi muri Venezuela.

53) Nanaia Mahuta, 48 - Umushikiranganji ajejwe iterambere rya Maori muri Nouvelle Zelande.

Nanaia yabaye umushingamateka muri Nouvelle Zelande imyaka 22 akaba yanabaye umushingamateka wa mbere w'umupfasoni yambaye ikimenyetso c'aba Maori.

54) Sakdiyah Maruf, 36 - Umunyarwenya wo muri Indonesia.

Sakdiyah n'umupfasoni wa mbere w'umu Islam akoresha ugutwenza abantu mu kwerekana ingene Islam icinyiza abapfasoni.

55) Lisa McGee, 38 - Umwanditsi wo mu Bwongereza

Lisa ni umwanditsi wo muri Irlande ya ruguru akaba ari nawe yafonze Derry Girls, aho abantu benshi barabira udukuru dutwenza kuva mu 2004.

56) Kirsty McGurrell, 30 - Umukuru w'ikigo gitanga imfashanyo mu Bwongereza.

Kirsty yashinze 4Louis, ishirahamwe ritanga agasandugo k'urwibutso ku bavyeyi babuze abana babo, inyuma y'aho umwana wiwe Louis apfiriye.

57) Becki Meakin, 52 - Umukuru wa Shaping Out Lives mu Bwongereza.

Becki agendana ubumuga, akaba agira amatohoza ku macakubiri abagendana ubumuga bagirirwa mu mibano, akanahanura ibigo vyakira abahunze ubwo bugizi bwa nabi kureka gutoranya.

58) Ruth Medufia, 27 - Akora mu bwubatsi muri Ghana.

Ruth akora akazi ko gusudira akaba aba ahantu abantu batifashe mugabo akaba ashaka kuba akarorero ku bapfasoni bakiri bato mu bwubatsi.

59) Larisa Mikhaltsova, 66 - Yigisha ivyerekeye umudeli n'umuziki muri Ukraine.

Larisa yigisha kuvuza ikorodeyo akaba yabaye umunya mudeli ubwa mbere afise imyaka 63.

60) Amina J Mohammed, 57 - Icegera c'umunyamabanga mukuru wa Onu, aturuka muri Nigeria.

Amina yahoze ari umushikiranganji w'ibidukikije muri Nigeria akaba yarigeze no kuba umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa Onu Ban Ki-moon.

61) Yanar Mohammed, 58 - Prezida w'ishirahamwe ryo kwishira no kwizana muri Irak (OWFI).

Yanar afise ibigo bifasha abakubaguwe muri Irak akaba amaze gufasha abapfasoni barenga 800 bomotse kubera ugukubagurwa.

62) Joseline Esteffania Velasquez Morales, 26 - Umunyeshure arongoye n'ishirahamwe muri Guatemala.

Joseline akorera mu mibano mu gufasha abigeme n'abapfasoni bakiri bato kubijanye n'imibonano mpuzabitsina hamwe n'imigenderanire, akaba ashaka gutuza ingeso yo kwubakana ku nguvu.

63) Robin Morgan, 77 - Umwanditsi akongera agaharanira agateka ka zina muntu muri Amerika.

Robin amaze kwandika ibitabo 20 akaba arongoye umuhari w'abapfasoni bo muri Amerika akaba kandi ari we yashinze ikigo c'abapfasoni co kumenyesha amakuru ca The Sisterhood Is Global Institute.

64) Nujeen Mustafa, 19 - Umunyeshure wo muri Syria.

Nujee nyahunze intambara ibera muri Syria, agenda ikirere kirekire atwaye imodoka, ubu akaba avuganira impunzi zigendana ubumuga.

65) Dima Nashawi, 38 - Umunyabugenegene Syria.

Dima ni umunyabugenegene akaba atera n'urwenya yegeranije imigani myinshi yo muri Syria.

66) Helena Ndume, 58 - Avura amaso muri Namibia.

Helena aramaze gufasha kubaga abatabona bashika 35.000 muri Namibia ata co batanze - benshi mu bagwayi biwe ubu bamwita "Umuganga akora ibitangaza muri Namibia".

67) Kelly O'Dwyer, 41 - Umushingamateka muri Australia.

Kelly yarabaye umushikiranganji w'akazi n'itumatumanako mu mahinguriro, hamwe n'umushikiranganji ajejwe abapfasoni mu nama nshingamateka ya Australia, akaba kandi ari umupfasoni wa mbere yabaye umushikiranganji muri reta y'ico gihugu yavyariye ku kazi.

68) Yuki Okoda, 23 - Akora mu bigendajuru mu Buyapani.

Yuki yize 'physique', akaba yabaye umuntu wa mbere yatoye inyenyeri nshasha ishobora gutanga umuco ahava umushwarara w'izuba dukoresha

69) Olivette Otele, 48 - Umwigisha w'akahise kuri kaminuza ya Bath Spa muri Cameroun.

Olivette yize kahise akaba yaranakoze kuri kahise ku bukoloni bw'Ubulaya hamwe n'iragi ry'inyuma y'ubukoloni.

70) Claudia Sheinbaum Pardo, 56 - Umukuru w'igisagara ca Mexico muri Mexique

Claudia n'umupfasini wa mbere arongoye igisagara ca Mexco akaba kandi yararonse agashimwe kitiriwe Nobel muri Phyusique.

71) Park Soo-yeon, 22 - Agwanya bukozi bw'ikibi bufatiye ku gitsina muri Korea y'epfo.

Soo-yeon yarashinze ishirahamwe rirondera gutuza ubukozi bw'ikibi bufatiye ku gitsina.

72) Ophelia Pastrana, 36 -Akora akazi ko gutwenga akaba anakora no bimenyeshamakuru muri Colombia.

Ophelia yize 'physique', ubutunzi no gutwenza abantu, akaba kandi ari umuntu akorera ibinyamakuru vy'abantu bahinduye igitsina.

73) Viji Penkoottu, 50 - Aharanira agateka ka zina muntu mu Buhindi.

Viji, yarashinze urunani rw'abapfasoni i Kerala akaba yaranarongoye n'urugamba rwo kuronka uburenganzira bw'ibanze ku bapfasoni bakora umwuga wo kudandaza, harimwo n'uburenganzira bwo kwiyamamaza mu masaha y'akazi.

74) Brigitte Sossou Perenyi, 28 - Ategura amafilime muri Ghana.

Brigitte yararonse agashimwe kuri filime yiwe, aho yavuga inkuru yo kuba umu Trokosi - umugenzo wo kurungika abakobwa gufasha abapadiri nk'impongano 'y'ibicumuro' vy'abavyeyi - bakaba bagurishwa bava muri Togo na Ghana.

75) Vicky Phelan, 44 - Ajejwe Uburezi muri Irlande.

Vicky yashize ahabona amakosa yakozwe muri bipimo vyo mu bwongo (CervicalCheck Screening) muri Irlande, inyuma yo gusanga we n'abandi bapfasoni batabwiwe ko bahawe ibipimo bitari vyo.

76) Rahibi Soma Popere, 55 - Umurimyi n'uwashinze ishirahamwe Seed Bank mu Buhinde.

Rahibi yatanguje umugambi wo gukingira imbuto z'abasangwabutaka, guteza imbere uburimyi mu bwoko bwiwe bwo mu burengero bw'Ubuhindi.

77) Valentina Quintero, 64 - Umumenyeshamakuru muri Venezuela.

Valentina yihaye intumbero yo kwereka abanye Venezuela impande zose z'igihugu cabo, yandika yongera atanga ibiganiro ku mboneshakure hamwe n'ibibazo biraba ibidukikije.

78) Sam Ross, 30 - Umufasha mu nzu y'uburiro mu Bwongereza.

Sam yakoze imyaka 10 ari umufasha mu nzu y'uburiro mw'ishure ya Glasgow City College, akaba yaragiye hirya no hino kw'isi aserukiye abantu bagendana umugera wa Down.

79) Fatma Samoura, 56 - Umunyamabanga w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi Fifa wo muri Senegal.

Fatma ni we mupfasoni wa mbere n'umunyafrika wa mbere agiye mu kibaza c'umunyamabanga mukuru wa Fifa

80) Juliet Sargeant, 53 - Umuhinga mu gutegura ikibanza co kuruhukiramwo wo muri Tanzania.

Juliet, ni umuganga yahindutse umuntu atunganya "ibibanza bimeze neza nk'uko bisa".

81) Sima Sarkar, 44 - Umuvyeyi ata kandi kazi abangikanya wo muri Bangladesh.

Sima akenera kujana umuhungu wiwe w'imyaka 18 agendana ubumuga ku mupimisha, ifoto yiwe ikaba yarakwiragijwe henshi ku mbuga ngurukanabumenyi.

82) Shaparak Shajarizadeh, 43 - Aharanira agateka ka zina muntu muri Iran.

Shaparak yarakuye igitambara ku mutwe mu bantu yiyamiriza itegeko rya jihad yo ku nguvu ku bapfasoni bo muri Iran, ubu akaba aba mu buhungiro, akaba yanaciriwe n'urubanza rwo gupfungwa imyaka 20.

83) Haven Shepherd, 15 - Umunyeshure akora ari umunonotsi yoga wo muri Vietnam.

Haven ni umunonotsi agendana ubumuga afise kazoza keza, akaba yarokotse mu gitero c'ubwiyahuzi cakozwe n'abavyeyi biwe.

84) Nenney Shushaidah Binti Shamsuddin, 42 - Umucamanza yo muri Malaysia.

Nenney aharanira gukingira aba Islam b'abapfasoni muri sentare akoreramwo kandi akaba ashaka guhindura insiguro itari yo y'itegeko rya Sharia.

85) Hayat Sindi, [Nta myaka iriko] - Umuhanuzi mu buhinga wa prezida w'ibanki ya ki Islam ijejwe iterambere muri Arabia Saudite.

Hayat n'umwe mu bahinga bakomeye muri Biotechnologie, yagenywe na Unesco kuba umuserukizi w'iteka wayo, akaba yanashinze n'ibigo bibiri.

86) Jacqueline Straub, 28 - Umuhinga muvyo ijambo ry'Imana, umumenyeshamakuru n'umwanditsi wo mu Budagi.

Jacqueline yizeye kuzoba umupadiri muri katokila akaba aharanira ko Vatikano ihindura amategeko.

87) Donna Strickland, 59 - Umwigisha wa 'physique' wo muri Canada.

Donna ni umwigisha wa 'physique' kuri kaminuza ya Waterloo muri Canada kandi n'umwe mu baronse agashimwe ka Nobel muri physique muri 2018.

88) Kanpassorn Suriyasangpetch, 30 - Umuganga w'amenyo akora utwiwe muri Thailande.

Kanpassorn yaratoye ubuhinga bwa mbere bwo gufasha abantu bafise ingorane zo mu mutwe, inyuma y'aho na we nyene agiriye ingorane z'amagara yo mu mutwe.

89) Setsuko Takamizawa, 90 - Ari mu karuhuko k'iza bukuru mu Buyapani.

Setsuko ariko yiga icongereza kugira afashe ingenzi zije gutemberera Tokyo mu gihe himirije kubera inkino za olempike zo mu 2020.

90) Nargis Taraki, 21 - Umuhanuzi muvyo amashirahamwe muri Afghanistan.

Nargis ni umukobwa wa gatanu ku bavyeyi biwe bigasa n'uko bamuguranye umuhungu; ariko abavyeyi biwe baramuretse araheza kwiga ubu akaba aharanira ko abapfasoni bashobora kwibako batarinze kuzera inze.

91) Ellen Tejle, 34 - Umurongozi mu kinyamakuru Fanzingo muri Swede.

Ellen yaratanguje isekeza rya A-rate, rikangurira abapfasoni guserukirwa bikwiye mu mafilime.

92) Helen Taylor Thompson, 94 - Yahoze ari umusumyi w'urusaku akaba yarashinze ishirahamwe ritanga imfashanyo mu Bwongereza.

Helen yari "nk'ikigwanisho cihishije" c'umushikiranganji wa mbere Winston Churchill, arungika ubutumwa bunyegeje ku basumyi b'urusaku mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose, hanyuma yugurura ikibanza co kuvuriramwo i Buraya.

93) Bola Tinubu, 51 - Umushingwamanza wo muri Nigeria.

Bola ni umushingwamanza w'ishirahamwe ryashizeho umurongo wa gusa wo gufasha abana muri Nigeria

94) Errollyn Wallen, 60 - Yandika indirimbo wo muri Belize.

Errollyn n'umwanditsi w'indirimbo anatamba, amaze kwandika izishika 17 akaba yaranaronse agashimwe ka Ivor Novello mu muziki wa Classique.

95) Safiya Wazir, 27 - Aharanira agateka ka zina muntu muri Afghanistani.

Safiya yashitse i New Hamphire muri Amerika afise imyaka 16 aca aba impunzi ya mbere yo muri Afghanistani atorewe guserukira abanti muri iyo ntara ya Newe Hamphire mu matora yo hagati mu kiringo ya 2018.

96) Gladys West, 88 - Yize ibiharuro muri Amerika

Gladys yahoze yigisha ibiharuro igikorwa ciwe kikaba giherutse kwemerwa nk'igikoresho coteza imbere GPS.

97) Luo Yang, 34 -Afata amafoto wo mu Bushinwa. .

Luo afata amafoto y'abapfasoni bakiri bato b'abashinwakazi kuva mu 2007 mu rukurikirane rwiwe rwa Girls.

98) Maral Yazarloo-Pattrick, 37 - Ushona impuzu z'imideli agatwara n'ipikipiki muri Iran.

Maral ariko arazunguruka isi yose ari kw'ipikipiki, mu kwiyamiriza itegeko ryo muri Iran ribuza abapfasoni kugendera kw'ipikipiki ku mugaragaro.

99) Tashi Zangmo, 55 - Umuyobozi w'ikigo ca Bhutan Nuns Foundation, Bhutan.

Tashi yaravutse aca ajanwa mu kibanza kiri hagati mu gihugu i Bhutan, yararonse urupapuro rw'umutsindo mu Buhundi no muri Amerika, ubu akaba arongoye ikigo ca Bhutan Nuns Foundation.

100) Jing Zhao, 35 - Uwikorera utwiwe mu Bushinwa.

Jing afise urubuga rufasha abapfasoni kwiga no kuganira ivyerekeye umubiri wabo hamwe no gushaka kugira imibonano mpuzabitsina, aranatanga umuti ufasha abapfasoni kuryoherwa mu mibonano mpuzabitsina gusumba.

Abafashe amafoto: BBC, Michelle Frankfurter, Amanda Desiree Brown, Christopher Lane, Deji Akinpelu, Monica Stromdahl, Fergal Philips, Water and Grace Photography, Samara Fox, Christian Beutler, Joshua Paul, Kings College London, Lori Barra, United Nations, Bath Spa University, Abdullah Alshehri, Micky Wiswedel, Dima Nashawi, Mitra Farazandeh, University of Waterloo, Isabell Hojman, Bryce Vickmark, Brigitte Sossou Perenyi, Mamitu Gashe, Gypsy Westwood, David Dittmar, Maria Scard, Caltech, Anatole Klapouch, Azzurra Primavera, Lily Martin, Sakdiyah Ma'ruf, YIEDIE Project, Kola Oshalusi, Padam Bist, Rachell Smith, Getty Images, Channel 4, Celine Nieszawer, Elena Gorolova, Anoulek Douangdala, Hector Garrido, Muktha Deedi Chand, Mu Mu, Shutterstock, Sela Shiloni, Nevada Halbert, Anna Bertram, Salma Khalil and Terre Indigene, Tashi Zangmo, Meli Wetzel, Nicole Laxton, Yvonne Venegas, GoJoven Guatemala, Macepena,Today's Catholic/Joe Romie, Leylya Belyalova, Krishna Kumari, Michaela Tornaritis, Shaira Luna, Chelsea Clinton, Zhang Chao, Tutul Nesar, @Diego Maeso, @Brizzle Boiz

What is 100 Women?

BBC 100 Women itanga amazina 100 y'abapfasoni bamenyekanye cane kandi b'intangarugero mw'isi buri mwaka ikanabasangiza inkuru ziberekeye.

Wabaye umwaka waranzwe n'agateka k'abapfasoni hirya no hino kwisi, ku buryo umwaka wa 2018 kuri BBC 100 Women yerekana ingene abapfasoni berekanye umuhamagaro, ukunegura hamwe n'ishavu kugira habe impinduka kw'isi babako.