Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Bwana Trump (iburyo) yakomeje kugaruka ku mubano ushingiye ku bucuruzi n'igisirikare Amerika ifitanye na Arabie Saoudite itegekwa n'igikomangoma Salman (ibumoso)

Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yavuze ko urwego rw'ubutasi bwo hanze rw'iki gihugu rwa CIA, rutigeze rwanzura ko igikomangoma Mohammed bin Salman cya Arabie Saoudite ari we wategetse ko umunyamakuru Jamal Khashoggi yicwa.

Khashoggi yiciwe mu nyubako y'ibiro by'uhagarariye Arabie Saoudite muri Turukiya biri mu murwa mukuru Istanbul, hari ku itariki ya kabiri y'ukwezi gushize kwa cumi.

Abategetsi babwiye ibitangazamakuru byo muri Amerika ko nta kuntu igikorwa nk'icyo cy'ubwicanyi cyari gukorwa igikomangoma Salman atari we watanze uruhushya rwo kugikora.

Ariko Arabie Saoudite irabihakana, ikavuga ko ari "igikorwa kibi" cy'intasi zayo "zataye umurongo".

Abajijwe n'abanyamakuru ku isesengura ryatangajwe na CIA, ubwo yari muri leta ya Florida, Bwana Trump yagize ati:

"Ntabwo [CIA] batanze umwanzuro".

"Bafite bimwe batekereza. Icyo cyegeranyo [cya CIA] ndagifite, ntabwo batanze umwanzuro, sinzi niba hari n'umuntu uzashobora kwanzura ko ari igikomangoma cyabikoze".

Yongeyeho ati:

"Ariko niba yarabikoze cyangwa atarabikoze, we abihakana yivuye inyuma. Se arabihakana, umwami, yivuye inyuma".

Bwana Trump yavuze ayo magambo ku wa kane, mu gihe igikomangoma Salman yatangiraga urugendo mu karere k'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ahereye muri United Arab Emirates - urugendo rwa mbere rw'akazi akoreye mu mahanga nyuma y'iyicwa rya Khashoggi.

Mu ntangiriro y'iki cyumweru, Bwana Trump yasohoye itangazo rivuga ko igikomangoma Salman "ashobora kuba neza cyane" yari azi umugambi wo kwica Khashoggi.

Umurambo wa Khashoggi nturaboneka.

Khashoggi yari muntu ki?

Yari umunyamakuru w'imyaka 59 y'amavuko, umwe mu banengaga bikomeye igikomangoma Mohammed bin Salman - umutegetsi watangije gahunda z'amavugurura zishimagizwa n'ibihugu by'i Burayi n'Amerika, mu gihe akora igisa no kwibasira abamunenga.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Khashoggi yari yagiye muri ambasade ya Arabie Saoudite iri Istanbul muri Turukiya gufata ibyangombwa bimwemerera gushaka undi mugore - wo muri Turukiya - nyuma yo gutandukana n'uwundi

Yahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru al-Watan n'uwa televiziyo itaramaze kabiri yo muri Arabie Saoudite.

Yamaze imyaka abonwa nk'umutoni mu muryango w'ubwami bwa Arabie Saoudite. Yigeze kuba umujyanama w'abategetsi bakuru muri iki gihugu.

Nyuma yaho inshuti ze nyinshi ziterewe muri yombi, yahagaritswe kwandika mu kinyamakuru al-Hayat ndetse bivugwa ko yagiriwe inama yo kureka kwandika ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter.

Nuko ava muri Arabie Saoudite ajya kuba muri Amerika, aho yakomereje kwandika, yandikira ikinyamakuru The Washington Post inkuru z'ibitekerezo bwite by'umwanditsi ndetse akomeza kugaragara kuri televiziyo zimwe zo mu bihugu by'Abarabu no muri Amerika n'i Burayi.

Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize wa 2017, yanditse agira ati:

"Nataye iwanjye, nsiga umuryango, mpara akazi kanjye, none ndikurangurura ijwi. Kutabikora byaba ari ukugambanira abakomeje kubabarira muri gereza. Nshobora kuvuga mu gihe abandi benshi cyane batabishoboye."