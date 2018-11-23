Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Images Image caption Inzego z'umutekano za Repubulika ya Centrafrique ubwo mu kwezi gushize zataga muri yombi Depite Alfred Yekatom, uzwi nka "Rambo", nyuma yaho yari yatorotse amaze kurasa n'imbunda mu nteko ishingamategeko mu murwa mukuru Bangui

Umwunganizi w'uwahoze ari umukuru w'inyeshyamba muri Repubulika ya Centrafrique, yabwiye abacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ko umukiliya we yakorewe iyicarubozo nyuma yo gutabwa muri yombi mu kwezi gushize kwa cumi.

Yavuze ko ibyo byabaye mbere yuko yohererezwa uru rukiko ku wa gatandatu w'icyumweru gishize.

Alfred Yekatom, uzwi ku kabyiniriro ka "Rambo", yayoboye umutwe w'inyeshyamba ugizwe ahanini n'abakirisitu witwa anti-Balaka, wavutse nyuma yaho inyeshyamba ziganjemo abayisilamu zitwa Seleka zifatiye ubutegetsi mu mwaka wa 2013.

Kuva icyo gihe muri iki gihugu hakomeje ibikorwa by'umutekano mucye bishingiye ku myemerere y'amadini. Abantu barenga miliyoni bamaze guta izabo, naho ababarirwa mu bihumbi barishwe.

Umunyamakuru uri mu rukiko yatangaje ifoto ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, igaragaza Bwana Yekatom mu rukiko kuri uyu wa gatanu.

Ni bwo bwa mbere Bwana Yekatom agejejwe imbere y'abacamanza kuva yagezwa muri gereza y'urukiko rwa ICC ku wa gatandatu ushize.

Ashinjwa ibyaha birimo ibyibasira inyokomuntu, ibyaha byo mu ntambara, ndetse no gukorera iyicarubozo abaturage b'abasivile.

Ariko umwunganizi mu mategeko we Xavier-Jean Keita, yabwiye abacamanza ko bakwiye kumenya ko uburenganzira bw'ibanze bw'umukiliya we bwahonyowe kuva yatabwa muri yombi ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa cumi.

Bwana Yekatom kuri ubu ni umudepite mu nteko ishingamategeko ya Repubulika ya Centrafrique. Yatawe muri yombi nyuma yo kuzana imbunda mu nteko akarasa amasasu mu kirere.

Bwana Keita, umwunganizi mu mategeko we, yabwiye urukiko ko umukiliya we yatawe muri yombi "bunyamaswa".

Umwunganizi we yongeyeho ko nyuma yaho, Bwana Yekatom yafungiwe muri gereza avuga ko iba kwa perezida w'iki gihugu aho yakubitishijwe ibibuno by'imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov - kandi ko bimwe mu bimenyetso by'iyicarubozo bikimugaragaraho ku mubiri.

Umwunganizi we yavuze ko Bwana Yekatom yari yarimwe umwunganizi mu matageko akiri mu murwa mukuru Bangui wa Repubulika ya Centrafrique, kandi ko ageze i La Haye (The Hague) ku cyicaro cy'uru rukiko ari bwo yamenyeshejwe ibyo aregwa.