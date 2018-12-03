Hadutse amatati hagati y'abakozi ba Torres-VB n'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi kw'iyongerezwa ry'amasaha y'akazi
Abakozi barenga 200 bakora akazi ko gucungera ubuserukizi bwa reta zunze ubumwe bwa Amerika, n'inyubakwa zitandukanye z'abanyamerika baba mu Burundi, bari muri yegereyegere kuva mu ndwi iheze.
Ayo matati yatanguye ku musi wa gatatu w'indwi iheze.
Abo bakozi ba Tores-VB biyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'iryo shirahamwe ribakoresha ryo muri Amerika, itegeka umukozi umwe umwe gukora amasaha 12 ku musi ataruhutse.
Ni mu gihe ayo masaha yahora akorwa n'abakozi babiri bahora baja barakuranwa, ubu ariko akazoba ari umwe.
Kuri uyu wa mbere mu gitondo bavyutse bugariza ubuserukizi bwa reta zunze ubumwe za Amerika, ariko ntibahatevye kubera igipolisi c'Uburundi caciye kibasaba kwiyunguruza bakarondera ikindi kibanza bogandagazamwo.
Umwe muri bo yabwiye BBC ati:«Ingorane nyamukuru dufise ni uko ishirahamwe ridukoresha ata cicaro rifise mu Burundi. Ubuserukizi bwa Amerika ni bwo bwarizanye. Ni co gituma twari twazindukiyeho kugira dusabe badutunganirize.
«Iyumvire namwe gutegeka umukozi ngo amare amasaha 12 ahagaze ata n'ukuruhuka, nta burenganzira aba afise bwo kugumana terefone, nta n'iradio, nta n'ikinyamakuru arekuriwe gusoma. Nko mw'ijoro, umukozi aguma azunguruka izo nyubakwa gushika amasaha 12 ahere. Ni akazi kagoye cane. Mu kwezi guheze hari umukozi yaguhe isari».
Abo bakozi bavuga ko n'umushahara utongerejwe na rirya bemeza ko wari usanzwe ari intica ntikize.
Abo bakozi, nkuko bavyemeza bo nyene, baza bamaze gusubirizwa n'abandi bakozi.
Gushika ubu ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi nta co burabivugako.