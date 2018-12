Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Kugira abahire abo bihayimana, byabereye mu gitambo cya misa yasomewe muri shapeli ya Santa Cruz iri mu mujyi wa Oran, mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Alger

Kiliziya Gatolika yashyize mu rwego rw'abahire abayoboke bayo 19 bishwe mu gihe cy'intambara yo muri Algeria, umuhango nk'uyu ukaba ari bwo bwa mbere ubereye mu gihugu cy'abayisilamu.

Benshi muri bo bari Abafaransa - barindwi muri bo bari abihayimana b'aba 'moines' bo mu muryango wa Mutagatifu Benedicto, mu gihe umwe yari musenyeri.

Ni umuhango wabereye mu mujyi wa Oran mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Alger, umutekano wakajijwe.

Mu butumwa yageneye abitabiriye uyu muhango, Papa Francis yavuze ko yizeye ko uyu muhango "uzomora ibikomere byo mu gihe cyashize nuko ukarema uburyo bushya bwo guhura no kubana neza".

Muri Kiliziya Gatolika, kugirwa umuhire ni intambwe ya mbere yerekeza ku kugirwa umutagatifu.

Intambara yabaye muri Algeria guhera mu mwaka wa 1991 kugera mu wa 2002, yashyamiranyije intagondwa zigendera ku mahame akaze y'idini ya kisilamu na leta y'iki gihugu. Yaguyemo abantu bagera ku bihumbi 200.

Ni bande bagizwe abahire?

15 muri abo bagizwe abahire bakomokaga mu Bufaransa, babiri bakomokaga muri Espanye, naho undi umwe akomoka muri Tuniziya n'undi umwe wakomokaga mu Bubiligi.

Abo bihayimana bakomokaga mu Bufaransa bashimuswe mu mwaka wa 1996 mu nzu babagamo iri mu majyepfo y'umurwa mukuru Alger. Imitwe yabo yatandukanijwe n'ibihimba yaje kuboneka nyuma y'amezi abiri bashimuswe.

Umutwe w'intagondwa urwanya leta ya Algeria uzwi nka GIA, waje kwigamba ko ari wo wabishe.

Inkuru y'iyicwa ry'abo bihayimana yaje gukinwamo filime yo mu rurimi rw'Igifaransa yiswe Des Hommes et des Dieux (Of Gods and Men), yatsindiye igihembo cya Grand Prix mu iserukiramuco ry'i Cannes mu Bufaransa ryo mu mwaka wa 2010.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Jean-Pierre Schumacher (ibumoso), usigaye mu barokotse muri iryo shimutwa ryo mu mwaka wa 1996, yari yitabiriye uwo muhango wo kugirwa umuhire

Abandi bihayimana b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bo mu idini gatolika bishwe ukwabo.

Barimo Musenyeri Pierre Claverie, Umufaransa wavukiye mu mujyi wa Oran muri Algeria, wiciwe hamwe n'umushoferi we w'umuyisilamu, Mohamed Bouchikhi - wari warahisemo kuguma gutwara uyu Musenyeri nubwo byashyiraga mu kaga ubuzima bwe - ubwo igisasu cyaturikiraga mu rugo iwe.

Ubucuti bwabo bwaje kuba intandaro y'ikinamico yahimbwe mu Bufaransa ikitwa Pierre et Mohamed, mu rurimi rw'Igifaransa.

Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, ubuyobozi bwa Vaticani bwagize abo bihayimana 19 abahowe Imana kubera ko Vaticani yemeje ko bishwe bitewe n'urwango ababishe bangaga imyemerere yabo ishingiye ku idini.

Byagenze gute mu muhango wo kubagira abahire?

Hari mu gitambo cya misa cyitabiriwe n'abantu bagera ku 1200, barimo abakora ingendo nyobokamana, abo mu miryango y'abagizwe abahire ndetse n'inshuti zabo.

Karidinali Angelo Becciu, intumwa ya Papa Francis muri uwo muhango, yagize ati:

"Musenyeri Pierre Claverie... na bagenzi be 18, inkoramutima z'ubutumwa bw'ivanjili, abantu bicisha bugufi baharaniye amahoro...kuva ubu mwiswe abahire."

Byiyongera ku butumwa bwe bwasomewe muri uwo muhango, ku wa gatandatu nabwo Papa Francis yavuze ku kugirwa abahire mu gitambo cya misa i Vaticani.

Yagize ati:

"Uku kugirwa abahire bibe umusemburo kuri twese wo kubaka isi irangwa n'ubuvandimwe no gufashanya twese".

Ubwo yatangizaga igitambo cya misa kuri iki cyumweru, Paul Desfarges, Musenyeri mukuru w'i Alger, yunamiye abazize intambara yo muri Algeria ndetse hafatwa n'igihe cy'umunota umwe wo kubibuka abari aho bacecetse.