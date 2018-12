Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Prezida Joseph Kabila yabaye prezida afise imyaka 29

Prezida Joseph Kabila wa RD Congo avuga ko azova ku butegetsi inyuma y'amatora yo kw'itariki 23 ukwezi kwa cumi na kabiri, ariko ko ashobora kuzosubira kwitoza hanyuma.

Prezida Kabila w'imyaka 47 avuga ko ashobora kuguma muri politike inyuma y'amatora ubona ko "urugendo rusigaye ari rurerure".

Yabaye prezida w'igihugu ca mbere muri Afrika gifise ubutunzi bwinshi bw'ubutare mu 2001 asubiriye se wiwe yari ahejeje kugandangurwa.

Ikiringo ciwe carangiye mu 2016, ariko aguma ku butegetsi kubera amatora yaguma yunguruzwa.

Abatavuga rumwe na reta barenga mirongo ibiri bariciwe mu myiyerekano yasaba ko atanga imihoho kugira hatunganywe amatora.

Mu nyuma akanama kajejwe gutunganya amatora katinze gashinga itariki 23 z'ukwezi kwa cumi na kabiri ko ari ho hazoba amatora, kavuga ko bitakunze ko gategura ayo matora imbere y'aho kubera ingorane yo kwandika abazotora mu gihugu kitagira inyubakwa zikwiye kandi ciziziwe n'intambara mu buseruko.

DR Congo ntirigera itunganya ihererekanywa ry'ubutegetsi mu mahoro kuva ico gihugu kivuye mu minwe y'ababiligi mu 1960.

Kabira yabwiye itororokanirizo ry'amakuru rya Reuters ati:"Twipfuza kugira amatora meza uko bishoboka kose."

Yongeyeko "Indorerezi ziyumvira ko ayo matora atazoba mu mw'idegemvyo kandi ata ho yegemiye, nshaka ko baza hanyuma bakerekana aho biyumvira babonye akanenge."

Ntibishobora gukina mu cuma cawe Ikiganiro ku mpari zavyutse muri Congo kubera imyiteguro y'amatora

Prezida kabira ashigikiyeuwahoze ari umushikiranganji wiwe w'intwaro yo hagati mu gihugu, Emmanuel Ramazani Shadary muri ayo matora.

Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryaramufatiye ibihano vyo kudahonyoza ikirenge mu bihugu birigize, rifatira n'imitungo yiwe inyuma yo kumwagiriza ihinyangwa ry'agateka ka zina muntu harimwo gucura bufuni na buhoro abatavuga rumwe na reta.

Vyitezwe ko ayo matora atazoroha hagati yiwe, uwutavuga rumwe na reta Felix Tshisekedi hamwe n'umugwizatunga Martin Fayulu Madidi.

'Sinicuza'

Prezida Kabila avuga ko anezerezwa n'ivyo yaranguye mu myaka 17 amaze ku butegetsi.

Yasubiwemwo na Reuters agira ati:"Turicuza? oya, nta namba. Twashitse ku bintu vyinshi. Ico twashoboye gukora gikomeye ... ni gusubiza hamwe igihugu tugishira mu nzira nziza."

Yavuze ko ashobora kuguma muri politike kugira abandanye gucungera iragi ryiwe, aca yongerako:"Haracasigaye urugendo rurerure imbere, hari n'ibindi bice bigikenewe kwandikwa imbere yo kwandika igitabo c'akahise. "

Ku kibazo co kumenya nimba ashobora kugaruka ku butegetsi mu matora yo 2023, prezida Kabila yavuze ati:"Kubera iki tutorindira mu 2023... imbere yo gutegura ico ari co cose? Mu buzima co kimwe no muri politike, nta kintu na kimwe nibaza ko kidashoboka."

Ibwirizwa shingiro ryo muri RD Congo riha uburenganzira prezida gutwara ibiringo bibiri vyikurikiranya ariko ntiriubuza gusubira kwitoreza ikindi kiringo mu nyuma.

Prezida Kabila yatsinze amatora yo mu 2006 na 2011.