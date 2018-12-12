Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ubushinjacyaha bwari bwareze Diane na nyina Adeline ibyaha buvuga ko bikomeye birimo icyo gushoza imvururu muri rubanda zigamije kugirira nabi ubutegetsi

Ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda bwatangaje ko bugiye kujuririra icyemezo cy'urukiko rukuru cyagize abere Diane Rwigara n'umubyeyi we mu gihe bwari bwabasabiye igifungo cy'imyaka 22.

Mu kiganiro yahaye abanyamakuru, umushinjacyaha mukuru, Jean Bosco Mutangana, yavuze ko urwego akuriye rutishimiye imikirize y'urubanza aho Diane Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara bahanaguweho ibyaha.

Umushinjacyacyaha mukuru yavuze ko afite impamvu nyinshi zo kutishimira imikirize y'urubanza cyakora avuga ko azazigaragaza mu bujurire.

Ubushinjacyaha bwari bwareze aba bombi ibyaha buvuga ko bikomeye birimo icyo gushoza imvururu muri rubanda zigamije kugirira nabi ubutegetsi.

Uruhande rw'ubushinjacyaha ngo rwubaha ibyemezo by'abacamanza ariko ngo ibimenyetso bikomeye bishinja aba baregwa ngo birahari.

Nyuma yo gutangaza ko bagizwe abere, hari abatari bakeya babaye nk'abatunguwe cyane cyane ko iki cyemezo cyari kije gikurikira ikindi cyo kubarekura bagakurikiranwa badafunze.

Irekurwa ryatunguranye

Mu gihe bishimiraga icyemezo cy'umucamanza, ku rundi ruhande Ministri w'ubutabera Johnston Businjye yahise atangaza ko urwego rw'ubutabera rugiye gusuzuma rwitonze ingaruka z'icyemezo cy'urukiko cyarekuye abo kwa Rwigara.

Irekurwa rya Diane Rwigara ryabaye nk'iritungurana dore ko ibyaha aregwa birimo gusebya ubutegetsi, ubusanzwe iki cyaha kikaba kigaragazwa nk'ikiremereye.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Nyuma yo gutangaza ko bagizwe abere, hari abatari bakeya babaye nk'abatunguwe

Umucamanza yavuze ko amagambo ya Rwigara anenga ubutegetsi agomba kumvikana nk'uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza kandi bikaba ari ihame ryemewe n'amategeko.

Umubyeyi we Adeline Rwigara nawe yari yarezwe ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko bikomeye byo guteza imvururu no gushoza amacakubiri.

Gusa umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha butabashije kumugaragariza impamvu zihagije zerekana ko ibyo yavuze yifashishije urubuga rwa Whatsapp byaba byari bigenewe imbaga.

Umucamanza yanzuye ko ibyavuzwe byose byari hagati y'abavandimwe baganiraga hagati yabo.

Urupfu rwa Assinapol Rwigara

Ibibazo hagati y'umuryango w'abo kwa Rwigara n'ubutegetsi byatangiye nyuma y'urupfu rwa Assinapol Rwigara.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abenshi bavuze ko ifungwa rya Diane rifitanye isano na politiki

Igipolisi cyavuze ko yishwe nb'impanuka isanzwe yo mu muhanda ariko abo mu muryango bakavuga ko izi nzego zagize uruhare mu rupfu rw'uyu munyemari.

Amwe mu magambo yavuzwe n'abo mu muryango batunga agatoki inzego z'ubutegetsi ni yo yahereweho nk'ibimenyetso bishinja abaregwa bombi.

Naho kuba Diane yarafunzwe nyuma yo kugerageza kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, abenshi bavuze ko ifungwa rye rifitanye isano na politiki dore ko hari n'abandi nka Victoire Ingabire bari bafunzwe nyuma yo kugaragaza ko bifuza kuyobora igihugu.