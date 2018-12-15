Uwufise ububasha kw’isanamu Suffolk Police Image caption Umucamanza yabwiye Alex Brown ko umwigisha "yari azi neza ivyo ariko arakora"

Umwigisha yahanishijwe igipfungo c'imyaka cumi azira guhuza ibitsina n'abanyeshure babiri.

Abo bigeme biga ku mashure yisumbuye atandukanye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Suffolk aho Alex Brown yigishije hagati ya 2015-2017.

Brown w'imyaka 35 ubu aba Leeds, yaremeye ivyaha 11 yagirijwe mu rubanza.

Umucamanza wo muri sentare ya Ipswich Crown avuga umwe mubakorewe ayo mabi "yari amerewe nabi, akenye, w'imyaka 15 kandi yoroshe kubesha."

Brown yaremeye icaha c'ubusambanyi n'abagore n'ibindi bitatu vyo gufata amafoto atabereye.

Sentare yumvirije ummwigeme umwe yari afise imyaka 16 ico gihe, mu gihe uwundi yari arengeje imyaka 16 gato.

'Ido n'ido y'ingene yabikora'

Igipolisi ca Suffolk kivuga ko imwe mu mashure ryabariye akara ku bikorwa vya Brown mu kwezi kwa cumi mu 2017.

Uwuburanira uwuregwa Andrew Oliver yavuze ko yicuza ivyo yakoze kandi ko abisabira imbabazi.

Yavuze ati:"Arazi ko yababaje cane abo yabikoreye, hamwe n'abagenzi biwe."

Oliver yavuze ko uwo mwigisha afise abana babiri bakiri bato, yagize ingorane nyinshi zo kwubaka, akaba yari "yigunze".

Yavuze ko kuva ivyo bimenyekanye yaciye yahukana ubu akaba yasubiye kubana n'abavyeyi biwe.

Aca urwo rubanza, umucamanza David Goodin yavuze ko "yahemukiye" icizere abana bari bamufitiye "rimwe na rimwe bataba bazi icoba kiza kuri bo."

Yarasiguyebumwe mu butumwa basanze muri telefone ya Brown"aho yafata ido n'ido y'ivyo bikorwa vyiwe bigayitse."