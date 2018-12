Ni Noheli; umwanya wo kwibuka 'umu islam Yezu'

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Aha ni hamwe mu bisomwa vyinshi vyo muri Korowani aho Yezu avugwa

"Ni gute muhimbaza Noheli muri Turkia?"

Kuva nshitse mu Bwongereza mu myaka 21 iheze, Noheli yegereje, ico kibazo cama kigaruka.

Mvuga gusa ko Turikia ari igihugu ciganjemwo aba Islam - itariki 25 rero z'ukwezi kwa cumi na kabiri n'umusi usanzwe nk'iyindi misi ku kirangamisi.

Nta Noheli rero ihimbazwa?

Si muri Turkia gusa ninaba nibuka neza, abantu benshi bo kw'isi ntibahimbaza Noheli.

Bishobora kugutangaza ariko, abantu bamwe bo mu bihugu vya Buraya bibaza ko Noheli ari umusi mukuru kandi w'akaruhuko uhimbazwa hose kw'isi.

Ahubwo Noheli n'umusi mukuru wo guhimbaza ivuka rya Yezu, intumwa y'abakristu.

Ibisharizo vyo kuri Noheli biguma bikayangana amajoro atari make

Si umusi w'akaruhuko mu bayahudi, mu ba Hindu canke mu ba Islam ku kirangamisi.

Mu majambo make, hari ukutabona ibintu kumwe mu miryango myinshi y'aba Islam kw'isi, bashima guhurira hamwe mu gutorera inyishu ivyo batumvikanako, ariko ivyo biba kw'irayidi (Eid) si ku Noheli.

Kumenya ubutandukane birakomeye cane.

Ariko kandi ni vyiza kumenya ibiduhuza.

Yezu ushatse kuvuga Isa?

Aha ni ho hari ikintu gitangaje.

Islam ntihimbaza ivuka ryiwe, ariko irahimbaza Yezu.

Aba Islam barubaha cane intuma y'abakristu nk'umuntu ari mukwemera kwabo kose.

Igicapo ca Bikiramariya cakozwe n'umu Islam nk'uko avugwa mw'i Korowani

Ikorowani ifata Yezu nk'umwe mu ntumwa yatanguriye intumwa Muhammad kw'isi.

Mbere Yezu - canke Isa arazwi mu ba Islam - aravugwa cane incuro nyinshi mu bitabo, kenshi cane gusumba Muhammad.

Ikindi na co, hari umupfasoni umwe gusa avugwa izina mu gitabo ceranda ca Islam.

Mariya, ushatse kuvuga Maryam?

Ni Bikiramariya, canke Maryam, yiharije igice cose co muri ico gitabo ceranda, kivuga inkuru zerekeye ingene yavyaye atamenye umugabo.

Ariko kuri iryo ivuka muri Islam ntihavugwa Joseph canke abagabo b'intungane.

Mariya yavyaye ari wenyene mu bugaragwa, ari musi y'igiti cumye c'ikigazi.

Vy'igitangaza, ivyamwa vyarakorotse kugira abifungure hanyuma abona amazi araje ku birenge vyiwe.

Inkuru y'ingene Mariya yavyaye atamenye umugabo yagumye mu bwenge bw'abantu bw'imico itandukanye ibinjana n'ibinjana

Umupfasoni atigeze aja kwubaka akaba afise umwana bituma hibazwa ibibazo ku nyifato yiwe.

Ariko uwo mwana yari avutse, Yezu, yatanguye kuvuga ko ari intumwa y'Imana.

Ibitangaza yakora biza gushigikira nyina wiwe.

N'inkuru y'intsinzi ku rwikekwe.

Intumwa y'umushaha

Igihe aba Islam bavuze Yezu, baba bashaka kuvuga "Amahoro abe kumwe nawe", nka kurya kwa Muhammad.

Ndagupfinze, ni nde avugwa ko azogaruka kw'isi imbere y'umusi w'urubanza kugarukana ubutungane, ufatiye kuvyo aba Islam bemera?

Ni Yezu nta wundi, azogaruka ubwa kabiri, kandi ininahazwa ryiwe mu bitabo vyeranda vya Islam rirenze ibiri mw'Ikorowani.

Umunyabwenge w'umu Sufi Al-Ghazali avuga ko ari "intumwa y'imishaha".

Ibn Arabi yanditse kuri we ko ari "igufure ry'aberanda".

Mu bihugu vy'aba Islam hose, hari abana b'abahungu benshi bitwa Isa (Yezu) n'abakobwa bitwa Maryam.

Niwibaze umuryango w'abakristu yokwita umwana wawo Muhammad?

Islam irazi cane Yezu, kubera mu gihe ryaza kuba idini mu ntango y'ikinjana c'indwi, abakristu bari basanzwe baba mu burasirazuba bwo hagati.

Abantu batanu barahagaritswe bakekwako gushaka kugira ibitero kuri bazilike San Petronio mu Butaliyano

Ku bintu bidategeretse, nta hantu na hamwe havugwa Muhammad muri Bibiliya.

Mu gihe Islam ishimagiza Yezu, mu binjana biri imbere, vyoba vyiza kuvuga ko abakristu batasubirije mu ndumane aba Islam ku nyifato nziza yabo.

Intumwa y'aba Islam yerekanwa ari mu muriro udahera, ari kumwe n'amashetani, muri basilike ya San Petronio yubatswe mu kinjana ca 15 iri mu gisagara ca Bologna mu Butaliyano.

Ibikorwa vyo gushushanya Islam i Buraya hose vyishimikiza inkuru zitesha agaciro.

Urugori rw'icenda rw'umuriro udahera

Umunya bugenegene w'umutaliyano Giovani da Modena yakura ivyiyumviro vyiwe k'umwanditsi w'ivyese Dante, yafashe Muhammad nk'urugori rw'icenda rw'umuriro udahera mu cese ciwe co gutwenza ca Divine Comedy.

Ico gitabo cabaye ifatiro kubanya bugenegene benshi b'i Buraya mu myaka ya 1800, aho bashushanya Muhammad ariko arahanwa mu muriro udahera.

Abakuru b'idini rya Islam barifatanije n'aba Katolika mu gutera ivyatsi ibitero vy'abajihadiste mu Butaliyano

Muri bo, harimwo William Blake, umuhinga mu vyese no mu gucapa.

Mw'isengero ryo muri Bulgaria, igicapo co mu kinjana ca 17 cerekana Muhammad aryamye hasi musi y'ibirenge vy'abamarayika.

Ubu si ho ishengero rigihagaze birazwi.

Igihe cararenganye ariko igihe cose gifise ibitumvikanwako, ukwinubana n'ubuwicanyi burenze urugero.

Ibiganiro bihuza abemera

Mu 2002, abagwanyi bitwaje idini rya Islam bariketswe gushaka kugira ibitero kuri Basilike San Petronio i Bologna.

Kuva ico gihe, ibitero vyinshi vyagiye bihitana abantu benshi, kw'izina rya Islam hirya no hino i Buraya na henshi mu bihugu vy'aba Islam, bizana kurabana ribi mu mibano.

Kumenya umu Islam Yezu, no gutegera ico asigura nkeka bikenewe cane gose ubu, ku bakristu co kimwe no ku ba Islam.

Nkeka ukwitaho cane ico amadini yo kw'isi yose asangiye vyofasha kugabanya amacakubiri yibonekeza.