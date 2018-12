Services are being held around the world as Christians mark the birth of Christ.

Here is our selection of some of the best images so far.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Images Image caption Mw'ijoro rishira Noweli i Vatikano, Papa Francis yasavye abantu kumenyera "gusangira no gutanga", yiyamiriza ubusambo

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Mu misiri kano kana k'agakobwa kumviriza ijambo ry'Imana ata gusamara

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Images Image caption Mu Bufaransa aba "Gilets jaunes" bagiriye imisa mu gisagara ca Somain mu buraruko bw'igihugu

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Imiryango iryohegwa ku kiyaga ku nkengera za Bondi i Sydney muri Australia

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Umugore asenga mu gacerere mw'isengero i Beijing, China

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Imiryango iryohegwa ku kiyaga ku nkengera za Bondi i Sydney muri Australia

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Mu misiri kano kana k'agakobwa kumviriza ijambo ry'Imana ata gusamara

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption A cardboard cutout of Pope Francis turned up at this church in Taipei, Taiwan

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption These altar boys played a key role during celebrations in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption A young boy, part of a group of thousands of migrants travelling from Central America to the US, celebrated at a shelter in Tijuana, Mexico

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Mu misiri kano kana k'agakobwa kumviriza ijambo ry'Imana ata gusamara

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Hagataho, uno mugabo n'umugore bariko barasomana iruhande y'igiti ca Noweli i Istanbul muri Turukiya

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Imiryango iryohegwa ku kiyaga ku nkengera za Bondi i Sydney muri Australia

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Umugore asenga mu gacerere mw'isengero i Beijing, China

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abakirisu mu misa ahitwa Santa Maria i Dubai, muri Emirats Arabes Unis

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Images Image caption Muri Honduras, uno mugabo wo mu kigwati ca Germania yasharije inzu yiwe ku buryo bw'umwihariko