Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu muri RD Congo, She Okitundu

Mw'ikete ryanditswe ku munsi wa Kane, umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu She Okitundu "yasavye ashimitse Umuryango w'ibihugu vya Buraya gutahukana mu masaha 48 uwuwuhagarariye muri RD Congo."

Ku bwa She Okitundu, ''iyo ngingo iturutse ku nyifato y'uwo ifatiwe, no ku bijanye no gusubirizanya mu ndumane."

Iyo ngingo ya leta ya RD Congo ishitse mu gihe umuryango w'Ubumwe bwa Buraya uherutse kugumizako ibihano abategetsi cumi ba RD Congo.

Muribo harimwo Emmanuel Ramazani Shadary, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu w'urunani "Front Commun pour le Congo", urunani ruri ku butegetsi.

Mw'ikete rya She Okitundu yibukije ko ibihano vy'umuryango wa Buraya ku bategetsi ba RD Congo, bihonyanga amategeko mpuzamakungu n'agateka k'umwumwe mu babifatiwe.

Uwo mushikiranganji avuga ko yashingishije urubanza rwo gusaba ko abo bategetsi bokurigwaho ivyo bihano, canke ko vyohagarikwa vy'agateganyo igihe c'amatora muri RD Congo.

Uwo mutegetsi avuga ko yari yagabishije ko mu gihe RD Congo itokwumvigwa, ko ico gihugu kizokwisunga "ububasha bwo gusubirizana mu ndumane bugenga imigenderaniire mpuzamakungu."