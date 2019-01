Abigina umwaka mushasha barungitse ibimuri mu kirere mu duce twinshi tw'isi bakeza umuzo w'umwaka mushasha w'i 2019.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abigina umwaka mushasha mu kibanza Times Square i Manhattan muri leta ya New York muri Amerika

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ibishirira vy'umuriro n'amasase mu gisagara ca Londres vyamaze iminota 10 mu kwigina umwaka mushasha

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Aba "gilets jaunes" bigina umwaka kuri Champs-Elysees mu gisagara ca Paris

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ibishirira vy'umuriro n'amasase mu kirere hejuru y'igishusho Quadriga kiri ahitwa Brandenburg Gate mu gisagara ca Berlin mu Budagi

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Abipfurizana umwaka ku kibanza Place Rouge i Moscou mu Burusiya

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ibishirira vyatewe mu kirere mu giteramo i Nairobi muri Kenya

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Umuhinga mu vy'utugenegene ahingura imishatsi mu myiteguro yo guhimbaza umwaka mushasha ahitwa Ahmedabad mu Buhindi

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Image caption Abantu ibihumbi baje kurungika mu kirere ibimuri mu gisagara ca Pyongyang muri Korea ya Ruguru

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ibishirira vyatewe hejuru n'abateramiye umwaka mushasha ku nkengera z'ikiyaga Gangneung muri Korea Yepfo

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Inyubakwa ya mbere ndende kw'isi y'ahitwa Burj Khalifa i Dubai ikikujwe ibimuri

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Uwuhimbaza umwaka mwiza yambaye amarori yerekana umwaka mushasha w'i "2019" ahitwa Quezon mu gihugu ca Philippines

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Aba "Bouddhistes" bacanye buji mu kwigina umuzo w'umwaka mushasha ku ngoro Jogyesa mu gisagara ca Seoul muri Korea Yepfo

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Abantu isinzi bafotora ibimuri birungitswe biva ku gorofa ndende Taipei 101 mu gihugu ca Taiwan

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ibimuri vyo guhimbaza umuzo w'umwaka w'i 2019 mu Bushinwa

Uwufise ububasha kw’isanamu Lintao Zhang/Getty Images Image caption Ibirori vyo guhimbaza umwaka mushasha i Beijing mu Bushinwa

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Image caption Isinzi ry'abantu bakoranye batera ibimuri mu kirere ahitwa Marina Bay muri Singapour

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ibimuri hejuru y'ikiraro Harbour Bridge i Sydney muri Australia

