Igisirikare ca Amerika kirasaba ikigongwe ku butumwa bwa Twitter carungitse

Uwufise ububasha kw’isanamu US Strategic Command Image caption Videwo yaherekeje ubwo butumwa yarabwe incuro 170000 imbere yuko ihanagugwa

Igisirikare ca Amerika casavye ikigongwe inyuma yo kurungika ubutumwa bwatumye abantu batekegwa n'ubwoba, biyumviye ko bagiye kugabwako igitero ca bombe bitegurira kwinjira mu mwaka mushasha w'i 2019.

Igisata c'igisirikare ca Amerika "US Strategic Command" ari naco kigenzura ibigwanisho ruhonyanganda vya Amerika, carungitse ubutumwa bwa Twitter buvuga ko citeguye "gukorora ikintu kinini cane" kurusha umupira usanzwe ukorogwa mu kibanza Times Square i New York.

Ubwo butumwa bwarungitswe buca umwaka mushasha utangura, bwari kumwe n'amashusho ya videwo ubonamwo indege B-2 ikorora ibisasu.

Ikigo "Strategic Command" cahavuye gihanagura ubwo butumwa, kivuga ko ari "ubutumwa bubishe", kibusubiriza ugusaba ikigongwe.

Ivyabaye vyatumye abantu bahurira ku mbuga hwaniro bafatwa n'agashavu.

Tambuka Twitter ubutumwa bwa @US_Stratcom Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies. — US Strategic Command (@US_Stratcom) 2018 Ukuboza 31

Ubwo butumwa bwahanaguwe bwari bwanditswe buti:

"Muvyo tumenyereye i TimesSquare igihe c'umwaka mushasha aho bakorora umupira munini...ni vyakenegwa twiteguye gukorora ikintu kinini cane."

Ubwo butumwa bwashizwe ku mbuga ngurukanabumenyi imbere yuko uwo "mupira ukorogwa" uvuye hejuru y'inyubakwa imwe ya Times Square, inyubakwa ndende cane y'i New York, yama itanguza umwaka mushasha.

Uwo mugenzo watanguye mu 1907, aho umupira uri ku mugozi umanuka uvuye ku metero 43 mu masegonda 60 imbere ya sasita y'ijoro, ugashika hasi umwaka mushasha utanguye.

Uwufise ububasha kw’isanamu Twitter/US Strategic Command Image caption Ubwo butumwa bwahanaguwe bwarateye agashavu abantu ku mbuga hwaniro

Abantu baciye bihutira kwidogera ikigo "Strategic Command" ingene cisutse mu birori.

Uwigeze kurongora igisata c'inyifato y'abari muri leta "US Office of Government Ethics", Walter M Shaub Jr, yarungitse ubutumwa bwa Twitter avuga ati: "Ni abasazi bwoko ki batwara igihugu?"

Joe Cirincione, yanditse igitabu 'Nuclear Nightmares, Securing the World before it is too late', yagize ati: "Ubwa mbere sinibaza ko bino vyoba ari ukuri. Ariko ni kwo. Ni ihinguriro rigwaye ryongera rishaka gutebura. Birateye isoni."

Ikigo "US Strategic Command" ni kimwe mu bigo 10 vya gisirikare biri mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika, gifise icicaro i Nebraska. Icivugo caco ni "amahoro niwo mwuga wacu", kikaba cari mu butumwa bwa Twitter bwashizwe ku rubuga ngurukanabumenyi.