Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Eden Hazard niwe yinjije igitsindo c'intsinzi ku munota wa 85 bahura na Liverpool itariki 27 Ukwezi kw'i Cenda mu 2018

Chelsea iriko iraheraheza amasezerano yo guha akazi umukinyi w'imbere wa AC Milan, Gonzalo Higuain w'imyaka 31, aturuka muri Argentine. (Marca)

Umugaba wa Tottenham Daniel Levy yemeye gutanga imiliyoni 225 z'amapawundi (£225m) ku mukinyi wo hagati, Christian Eriksen w'imyaka 26, aturuka muri Danemark naho Real Madrid nayo nyene iriko iramurondera. (AS - in Spanish)

Umukinyi w'imbere aturuka muri Espagne yahora akina muri Tottenham, Fernando Llorente w'imyaka 33, yahawe akaryo ko gusubira muri Athletic Bilbao. (Mirror)

Umushefu wa Athletic Bilbao, Rafael Alkorta yemeje ko yipfuza kugarukana mu mugwi yahoramwo, umukinyi wo hagati wa Manchester United na Espagne, Ander Herrera w'imyaka 29.

Harera yari yavuye muri uwo mugwi wo muri Espagne mu 2014. (Cadena Ser, via Mail)

Ariko Herrera ashobora kuguma i Old Trafford inyuma yaho bivugiwe ko umumenyereza mfatakibanza Ole Gunnar Solskjaer yamugondoje kuguma mu mugwi. (Sun)

Manchester United yemeye kurindira gushika mu ci ngo izane umukinyi w'inyuma hagati wa Naples, Kalidou Koulibaly w'imyaka 27, aturuka mu gihugu ca Senegal. (ESPN)

Stoke City iriko irihweza ingene yovugana n'umumenyereza wa Luton Town, Nathan Jones, ngo asubirire Gary Rowett iheruka kwirukana. (Times - subscription required)

Mathias Pogba yidoze ingene uwahora amenyereza Manchester United, Jose Mourinho, yafata uwo bavukana akina hagati muri uwo mugwi, Paul Pogba. (Times - subscription required)

Umumenyereza wa Manchester City, Pep Guardiola yavuze ko bari mu biganiro vyo kwongera ikiringo umukinyi w'inyuma hagati Vincent Kompany w'imyaka 32, aturuka mu Bubiligi, mu gihe ico yakorerako kirangira mu ci. (Star)

Uwahora amenyereza Arsenal, Arsene Wenger ariko ararondegwa ngo amenyereze umugwi w'igihugu wa Qatar. (France Football)

Inter Milan yiteguriye kugurisha umukinyi w'imbere wa Croatia, Ivan Perisic w'imyaka 29 ku mugwi Manchester United mu ntumbero yo kurondera amahera yo kugura umukinyi wo hagati wa Real Madrid na Croatie, Luka Modric w'imyaka 33. (Tuttosport, via Calciomercato)

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Franck Ribéry igihe Bayern Munich ihura na Real Madrid itariki 26 Ukwezi kwa Kane 2018

Bayern Munich yadugije amahera yashaka gutanga ku mukinyi w'imbere wa Chelsea Callum Hudson-Odoi gushika ku miliyoni 35 z'amapawundi (£35m), mu gihe uwo mukinyi w'imyaka 18 yipfuza kuva i Stamford Bridge kuno kwezi. (Guardian)

Umunyezamu wa Burnley Joe Hart w'imyaka 31, akurikiranwa n'umugwi Preston wipfuza uwo mukinyi yahora mu mugwi w'igihugu c'Ubwongereza ku mukopo. (Sun)

Crystal Palace yipfuza gufata ku mukopo umukinyi w'imbere wa Chelsea, Tammy Abraham w'imyaka 21, akina ku mukopo muri Aston Villa muri kino gihe, akaba yaranse kuja muri Wolves. (Mirror)

Southampton yonezegwa no guha akazi umukinyi w'imbere wa Everton, Ademola Lookman w'imyaka 21. (Star - via HITC)

Umukinyi w'inyuma wa Liverpool, Rafael Camacho w'imyaka 18, yiteguye kuva Anfield mu gihe ariko ararondegwa n'umugwi Sporting Lisbon. (Talksport)

Umukinyi wo hagati wa Barcelone, Denis Suarez w'imyaka 25, aranezerewe no kuja muri Arsenal mu kwezi kwa Mbere. (Mirror)

Umukinyi w'inyuma hagati wa Burnley, Dunne w'imyaka 21 arondegwa na Sunderland ku mukopo. (Burnley Express)

Reading yaranse ibihumbi 450 vy'amapawundi ku mukinyi w'inyuma Tyler Blackett w'imyaka 24, arondegwa na Wigan. (Mail)

Arsenal iriko irondera gushira ku buyobozi bw'umupira w'amaguru umukinyi wayo wo hagati wa kera, Edu. Uwo mugabo yakukurutse aturuka mu gihugu ca Brésil, akaba yasezereye gukina mu 2010. (Standard)