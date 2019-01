Uburyo bwo 'kwiga ikintu ico ari co cose' mu masaha 20

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Dufata n'ingoga ibintu iyo incuro yambere twize ibintu bishasha

Ni ikirusiya, icarabu canke ikimandare? Canke fizike? ubwonko bwacu bushobora kwiga ikintu ico ari co cose, n'aho coba kigoye, kandi vyihuta. N'imiburiburi mu ntango.

Abashakashatsi bavuga ko umwanya mwiza waa mbere wo kwiga ari amasaha 20 ya mbere yo kubona ikintu gishasha canke yo kuciga.

N'igihe ubwenge buriko burakora cane mu kwiga ikintu gishasha binyaruka, kubera urugero runini rw'ishaka hamwe n'ubushobozi bw'ubwonko bwo kakira ikintu gishasha.

Hermann Ebbinghaus, umufilozofe w'umudagi wo mu kinjana ca 19 yabaye umuntu wa mbere yize ingene ubwonko bwegeranya inkuru zishasha.

Yaciye azana iciyumviro yise umuzingi wo kwigisha (learning curve) : isano riri hagati y'icigwa gishasha n'umwanya umuntu amara kugira akimenye.

Mu kuvyerekana ku gicapo, ufata "ubumenyi" ku murongo umanuka umuntu yokwita y hamwe "n'umwanya" ku murongo ukitse umuntu yokwita x

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ku muzingi wo kwigisha wa Hermann Ebbinghaus, mu gihe 'y' ari 'ubumenyi' hanyuma 'x' ikaba 'umwanya', ushobora kubona ivyo ushobora kwiga mu masaha make ya mbere ku kintu gishasha

Ebbinghaus yasanze mu masaha make ya mbere, uko ukoresha umwanya munini uriko uriga ikintu gishasha, ni nako uronka ubumenyi bwinshi - umuzingi uri ku gicapo ugenda uduga wihuta.

Ariko haheze igihe, ubushobozi bw'ubwonko burashika aho butarenga: Mu ghe umwanya ukoresha mu kwiga ushobora kugufasha kumenya gusumba, ni vyiza guhagarika gusukiranya ubumenyi bushasha mu kwanya muto.

Muri iyi misi, igicapo ca Ebbinghaus cabaye uburyo bwo kugereranya umwanya ukenewe mu kwiga ikintu gishasha, kikaba gikoreshwa cane mu budandaji hirya no hino kw'isi mu kuraba umwimbu.

Iyo dutanguye kwiga ikintu gishasha, amasaha 20 ya mbere arakenewe cane - kandi atanga umwimbu mwinshi - kubera imbere y'ikintu gishasha, ubwonko bwacu buca buabuka buagafata inkuru nyinshi zicerekeye zishoboka.

Uko umwanya ugenda, mu gihe ikintu gishasha gisubirwamwo, ubwonko bugenda butakaza inguvu, inzira yo gufata cane iratinda igahagarara - ico kiringo kizwi nk'akamenyero, ikiringo twerekana ubushobozi bwacu buhoro buhoro.

Ni co gituma iyo turiko turiga ikintu gishasha, n'aho coba kigoye gute, vyinshi muvyo dufata biba hakiri kare kandi vyihuse, imbere yo kugenda buhoro buhoro.

Tora uburyo bwawe bwo kwiga

Josh Kaufman, umwanditsi w'umunyamerika yigishije ingene hongerezwa umwimbu, n'umuntu yemera cane ubushobozi bw'uwo mwanya wo kwiga ibintu.

Ni vyo yishimikije mu kwandika igitabo ciwe camenyekanye cane 'The First 20 Hours": Mastering the Toughest Part of Learning Anything'.