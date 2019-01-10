Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abapolisi indwi hamwe n'umusirikare w'ipeti rya koloneri nibo bari mu rukiko

Abagabo umunani barimo umwe w'umusirikare ufite ipeti rya koloneri n'abapolisi barindwi nibo bakurikiranwa n'urukiko rwa gisirikare muri Uganda baregwa gushimuta impunzi z'Abanyarwanda.

Bararegwa ko bagize uruhare mu gushimuta no kohereza mu Rwanda ku ngufu Joeli Mutabazi n'umuvandimwe we, Jackson Kalemera, bari barahungiye muri Uganda mu mwaka wa 2013.

Joeli Mutabazi yari umusirikare mu ngabo zishinzwe umutekano w'umukuru w'ighugu cy'u Rwanda.

Umushinjacyaha wa gisirikare, Major Raphael Magezi, ejo yabwiye AFP ko abo bagabo barezwe ko bashimuse maze bohereza mu Rwanda abo bantu batabifitiye uruhushya.

Image caption Joeli Mutabazi yari umusirikare mu ngabo zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda

Amaze gushyikirizwa u Rwanda, Joel Mutabazi yarezwe mu rukiko rwa gisirikare ibyaha by'iterabwoba n'ubwicanyi maze akatirwa gufungwa burundu.

Umuvandimwe we yaburiwe irengero bamaze kumukuraho ibyaha yaregwaga.

Abo bantu uko ari umunani batawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize.