Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Abapolisi bitwaje ibigwanisho baracungereye ikoraniro ry'abashigikiye Fayulu ku musi wa gatanu

Abajejwe umutekano bakwiragijwe iruhande y'umuhana w'umukandida mu matora ya prezida Martin Fayulu muri Republika ya Demokrasi ya Kongo.

Yagumye avuga ko yatsitsinze amatora yo mu kwezi guheze akaba agiye no kwitura ubutungane,

Fayulu asaba ko amajwi aharurwa n'iminwe.

Fayulu yagiriza Tshisekedi kugiriranira amasezerano yo gusangira ubutegetsi na prezida Joseph Kabila agiye gusubirira muri ayo mabanga.

Ku musi wa gatandatu, Fayulu yasubiyemwo ko ivyavuye mu matora ata ho bisa bisana "n'ukuri ko mu masandugu y'amatora".

Akanama kajejwe gutegura amatora kavuze kandi ko abayoboke ba prezida Kabila batsindiye intebe nyinshi mu nama nshingamateka.

Amareta menshi y'i Buraya hamwe n'ishengero rya Katolika muri Republika ya Demokrasi ya Kongo baragaragaje ko baguye mu gahundwe n'amakenga bumvise ivyavuye mu matora.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Martin Fayulu yarashikirije ijambo mw'ikoraniro ry'abayoboke biwe i Kinshasa kuri uyu wa gatanu

Kabila yari amaze ku butegetsi imyaka 18, ivyavuye mu matora biramutse vyemejwe, buzoba bubaye ubwa mbere hahererekanywa ubutegetsi hakurikijwe amategeko kuva ico gihugu kivuye mu minwe y'Ububiligi mu 1960.