Image caption Imiduga iri mu kibanza ibikwamwo yaturiwe

Ibiturika bishika kuri bibiri vyumvikanye bikurikirwa n'amasasu menshi mu kigo kiri mu karere ka Westlands mu muji wa Nairobi, ahari ihoteri ya Ducit hamwe n'ibindi biro

Imiduga myinshi yatuririwe mu kibanza ihagakikwamwo, abapolisi bakaba bamaze kuhashika.

Umuntu ari muri ici kibanza yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ati: "Twatewe".

Image caption I hoteri ya Ducit bivugwa ko ari yo yatewe

Reuters kandi ivuga ko hari umugabo umwe yasohotse yuzuye amaraso, mu gihe hari abanyeshure bariko barahungishwa.

Reuters kandi yabwiwe n'umugore akora hafi ati: "Natanguye kwumva inkoho zasana, ubwo nyene nza mbona abantu batanguye kwiruka badugije amaboko, bamwe binjira muri banki kwinyegeza.

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