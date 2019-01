Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images

Kuri uyu wa kabiri, abagize inama nshingamateka y'Ubwongereza bafise amatora ahambaye ku mugambi w'umushikiranganji wa mbere Theresa May, wo kuva mu Bumwe bwa Bulaya, n'imigenderanire ya kazoza hagati yavyo.

Ayo matora ahambaye, yari yabangiriweko kuva kuwa 11/12/2018 -aje mu gihe isango ry' uwa 29/03/2019 ry'Ubwongereza ryo kuva mu bumwe bwa Bulaya itera ryegereza

Sinibaza ko hari umuntu n;umwe yoba azi neza uko ivya Brexit bizohera, kandi hashobora no kugera mu mpera z'indwi iza ata vyinshi turamenya.

Ariko ico dushobora kumenya co; ubwa mbere n'uko inama nshingamateka ifata integuro y'umushikiranganji wa mbere Theresa May kuri Brexit, no kumenya nimba hairico yateganije iyo nteguro iramutse yanswe.

Ivyo ntawuzi ko bizoshika kuko nimba, nk'uko vyitezwe kuri uyu wa kabiri, aramutse atsinzwe amatora, mu bisanzwe azoba afise indwi imwe kugirango amenyeshe inama nshingamteka ico ateganya gukora.

Mu vyo ashobora gukora harimwo gusubiramwo integuro yiqwe, canke akazana iyindi , canke agaheba umwumvikano uwo ariwo wose n' Ubumwe bwa Bulaya, canke naho agahamagaza iyindi kamarampaka, cabure akigizayo isango ryo kuva mu bumw ebwa Bulaya.

Nyibutsa ...batora kuki?

Integuro ya Theresa May irimwo ibice bibiri, hari amasezerano Ubwongereza butegerezwa gukurikiza ku mategeko, ajanye n'ukwo kuvana n'ubumwe bwa Bulaya, hakabamwo n'igice kitarabwa n'amategeko giteye bwa tangazo rya politike, rigaragaza ivyifuzo kuri kazoza k'imigenderanire y'Ubwongereza n'Ubumwe bwa Bulaya muri kazoza k'inyuma ya Brexit.

Abashigikiye Brexit mu bashingamateka b'umugambwe 'Conservative' wa Theresa May, babona ko umenga iyo nteguro yiwe ituma uruzogi rudacika neza hagati y' Ubwonegerza n'Ubumwe bwa Bulaya.

Aho ni mu gihe abadashigikiye Brexit nabo mu ba 'Conservatives' nyene, co kimwe n'iyindi migambwe yose itari muri leta, babona ko umengo iyo nteguro yiwe nt' isobanuye neza.

None hashobora kuba iki?

BBC yibaza ko Theresa May aza gutsindwa amatora ku rugero rutari bwashikire iyindi leta iyo ariyo yose mu kiringo c'imyaka irenga 100.

Theresa may n'abashikiranganji biwe baradadaza kugeza ku munota wa nyuma kugirango barabe ko n'ubwo biotsindwa, hogira abatora ko babashigikiye.

None integuro ya Theresa May itemewe, hari uwundi mugambi?

N'abafasha biwe ba hafi, ntibazi nimba hari ikindi afise yoba ateganya.

Haba ku mugaragaro, canke mu mpisho, abo ayagira bose ababwira ko ata yindi nteguro yoza isa n'iyo rwiwe, mu gushira mu ngiro ivyavuye muri kamarampaka ariko ubutunzi bw'igihugu budasambutse.

Ariko ibi ni bimwe mu vyo yari gushobora gukora:

-hari gusubira mu Bumwe bwa Bulaya akaraba ko bumvikan aku ntegoro abashingamateka biwe bokwemera,

-hari guharira n'abo bashingamateka bashika ku mwumvikano wosubirira iyo nteguro yiwe,

-hari gukangira abashingamateka akoresheje kubumvisha ko Ubwongereza vbushobora kuvamwo butumvikanye na Bulaya ikinti na kimwe , canke ko azoca ajana iyo nteguro yiwe muri kamarampaka

-hari no gusaba Ubumwe bwa Bulaya kuba buratenyenya ku mugabi wose wa Brexit.

Mbega umukuru w'inamanshimateka bari bapfuye iki?

Theresa May atangaje imbere y'igihe yari yarateguye, ico ateganya gukora hamwe integuro yiwe itemewe, vyoba bitumwe n'impari aygiranye muri iyi ndwi n'umukruu w'inama nshingamateka John Bercow ku ruhande rumwe, hamwe rero na leta yiwe n'abashingamateka bashigikiye Brexit ku rundi ruhande.

N'ubwo uwo mukuru w'inamanshingamateka aregwa ko ahengamiye ku ruhande rw'abashaka kuva mu Bumwe bwa Bulaya, yaravuze ko ico yifuza ari ugufasha inama nshingamateka kugira uruhara muri Brexit.

Ivyo rero birahambaye kuko inamasnhingamateka ntiyemera yaba integuro y'umushikiranganji wa mbere Theresa May ku mwumvikano wo kuva mu BUmw e4bwa Bulaya, yaba kuvayo ata mwumvikano.

Kizigenza mu migamwe itavuga rumwe n'ubutegetsi wo ubibona ute?

Brexita ntayacanishijemwo ubugambwe wa 'Conservatives' uri ku butegetsi gusa, eka na 'Labour', ariwo kizigenza mu yitavuga rumwe na leta n'uko.

Kizigenza wawo nawe nyana atemera Ubumwe bwa Bulaya, Jeremy Corbyn, yifuza iyindi nteguro kuri Brexit, ariko abenshi mu banywanyi b'umugambwe wiwe bifuz auiyiyndi kamarampaka yobuza Ubwonegerza kuva mu Bumw bwa Bulaya.

Abashingamateka ba Labour' bashaka guhakana integuro y'umushikiranganji wa mbere mu matora yo kuri uyu wa kabiri, ariko biragoye kumanya ico bateganya gukora mu gihe bazoba bariko baregereza kuwa 29/03/2019

None izorangira gute?

Nta wobimanya.

Ico bikoze hashize imyaka irenga ibiri n'igice, abashingamateka batarashobora kwumvikana ico bokora ku vyavuye muri kamarampaka.

Aho niho ibintu bihagaze kandi nico cerekana ko Ubwongereza buriko buca mu ngorane za politike butari bwabone kuva mu 1945.

Ariko hamwe ata kindi kibaye, ico umuntu akwiye kwibuka n'uko Ubwonegerza bushobora kuva mu Bumwe bwa Bulaya ata mwumvikano birinz ekugirana.

Hamwe naho Theresa May atoba yiteguriye kuva mu bumwe bwa Bulaya ataco bumvikanye , n'ukuvuga ata masezerano aherekeje iyo Brexit, inamanshingamateka ikaba ishaka kubuza Brexit uko biri kwose, aho hari igitegerezw agukorwa.

Ariko rero ico naco gishobora gukorwa kiragoye kumenya uravye uko ibintu bimeze ubu.