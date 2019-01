Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Martin Fayulu avuga ko ariwe "mukuru w'igihugu yemewe n'amategeko"

Umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yemeza ko ariwe yatsinze amatora, yahamagaje imyirekano inyuma yaho sentare itereye kure urubanza rwiwe rwo kwiyamiriza ibitigiri vyashikirijwe ko vyavuye mu matora.

Uwo bari bahanganywe Felix Tshisekedi nawe nyene atavuga rumwe n'ubutegetsi niwe yashikirijwe ko yatsinze amatora. was declared the winner of the 30 December poll.

Bwana Fayulu avuga ko Bwana Tshisekedi yagiranye amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Perezida agira agende Joseph Kabila.

Umugwi wa Bwana Tshisekedi urabihakana.

Abayoboke biwe baciye biha amabarabara y'igisagara ca Kinshasa kwigina intsinzi, inyuma yaho sentare ishikiririje ingingo yafashe kare mu gitondo ku munsi wa Mungu.

Nubwo sentare yasohoye iyo ngingo, Bwana Fayulu avuga ko ariwe perezida "w'ukuri".

Yagize ati: "Ino ngingo ya sentare ntiyubashe abanyagihugu ba Congo, Ubumwe bwa Afrika hamwe n'amakungu."

Yabandanije avuga ko abayoboke bazotunganya "imyiyerekano itekanye mu gihugu cose mu kugwanira ukwikukira kwaco".

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Abayoboke ba Felix Tshisekedi bigina ingingo ya sentare

Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika wavuze ku munsi wa gatanu ko ivyashikirijwe ko vyavuye mu matora birimwo "amadidane akomeye".

Sentare yashikirije iyo ngingo gute?

Sentare yavuze ko Bwana Fayulu yananiwe kwerekana ingene akanama kajejwe amatora kashikirije ibitigiri bitari vyo.

Karabandanije gashikiriza ko "Félix Tshisekedi ariwe mukuru w'igihugu wa Repubulika y'Intwaro rusangi ya Congo ku bwinshi busanzwe bw'amajwi".

Ategekanijwe kurahizwa mu minsi cumi.