Uwufise ububasha kw’isanamu Family Image caption Wang Quanzhang yarashoboye kwinyegeza mw'isekeza ryo mu 2015

Umunyamategeko akomeye Wang Quanzhang aharanira agateka ka zina muntu yatawe mu mvuto n'ubutegetsi bw'Ubushinwa yagirizwa kugumura abanyagihugu, abamushigikira bo bakavuga ko yahowe imvo za politike.

Wang Quanzhang w'imyaka 42 agiye kumara imyaka ine n'inusu mu munyororo. .

Bivugwa ko Bwana Quanzhang yashigikiye imyiyamamazo ya politike, afasha n'abantu banyazwe amatongo hamwe n'abayoboke b'umuhari ushingiye ku Mana Falun Gong.

Ari mu banyamateko benshi bafashwe mw'isekeza ryo mu 2015, akaba abaye uwa nyuma afatiwe intahe na sentare.

Ubushinwa bumaze igihe bukurikirana cane abanyamategeko baharanira amateka muri ino myaka ya vuba.

Sentare ya Tianjin yavuze ko Bwana Wang "yagiwe no gutembagaza ububasha bwa leta, aciribwa imyaka ine n'amezi atandatu y'igipfungo, yambugwa uburenganzira bwo gukora politike ku kiringo c'imyaka itanu."

Urwo rubanza rwabereye mu mwiherero aho abamenyeshamakuru hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo batari barekuriwe kwinjira.

Itororokanirizo ry'amakuru Reuters rivuga ko Bwana Wang yirukanye umucamanza yahawe n'ubutegetsi muri urwo rubanza.

Umugore wa Wang, Li Wenzu, ntiyemerewe kuja gukurikirana urwo rubanza, aguma muhira iwe i Beijing.

Mu gihe yakurikiranye cane urwo rubanza, yaciye yimosha mu kwerekana ko yiyamirije ifungwa riwe, yongera yungururiza urubanza muri Sentare Ntahinyuzwa y'Ubushinwa.

Ntibishobora gukina mu cuma cawe Umugore wa Wang na bagenzi biwe barimosheje mu kwiyamiriza iryo fungwa

Mu kwezi kwa kane, igipolisi carahagaritse Madamu Li atanguye urugendo rw'ibirometero 100 mu kurondera kugondoza ubutegetsi ngo burekure umugabo wiwe.

Yasubijwe ku nguvu i Beijing, aca apfungwa ic'amaso hamwe n'umuhungu wiwe w'imyaka itanu.

Inyuma y'intahe ya Sentare Madamu Li yanditse kuri Twitter agira ati: "Wang Quanqi nta caha afis, amategeko yo mu bushikirizamanza niyo ari mu makosa!"

'Ubutumwa buteye ubwoba'

Umumenyeshamakuru wa BBC i Beijing John Sudworth avuga ko Wang Quanzhang yari yarabuzwe irengero kubera urwo rubanza.

Mu myaka itatu n'igice, umuryango wiwe ntiwaruzi ko akiriho canke ko yapfuye.

Ntiyari yemerewe kuramutswa n'umuryango, yankigwa no kwigenera uwumupfasha mu vy'amategeko.

Abandi banyamategeko bafatanywe mu 2015, baraciriwe imanza, barakatigwa.

Bwana Wang yoba ahowe kurondera gukoresha amategeko kugira ngo arege ubutegetsi.

Michael Caster, umushakashatsi yanditse igitabo ku inyuruza ry'abanyagihugu "The People's Republic of the Disappeared" yabwiye BBC ko urubanza rwa Wang rwerekana ingene Perezida Xi Jinping ahonyanga agateka ka zina muntu n'ukuntu akandamiza abanyamategeko.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Li Wenzu afise ifoto y'umuryango hamwe n'itegeko ryo gupfunga umugabo wiwe

Bwana Caster yavuze ko igisata ca ONU kigwanya abapfungigwa ubusa "UN Working Group on Arbitrary Detention" casanze ifungwa rya Wang ridafashe, ko atari guciribwa urubanza uravye amategeko mpuzamakungu, ko atarakwiye no gupfungwa.

Imigwi iharanira agateka ka zina muntu yiyamirije urwo rubanza, Amnesty International ivuga ko ari "ibiterasoni" ko ingingo yafashwe ari "akarenganyo katari bwaboneke."

Umushakashatsi wa Amnistie mu Bushinwa Doriane Lau yagize ati: "Birateye agahinda ko Wang Quanzhang ahanwa ku kuba yahagurukiye mu mahoro agateka ka zina muntu mu Bushinwa."

Isekeza ryo gufata abanyamategeko mu Bushinwa rizwi kuri "709" kuberako ryatanguye itariki 9 Ukwezi kwa 7, rifatwa n'abaharanira amateka ko ari ukutihangana kwa Perezida Xi Jinping kuguma kwiyongera kubo batavuga rumwe.

Abantu barenga 200 barapfunzwe mw'iryo sekeza, bamwe bahabwa ibiringo, abandi bararekugwa, abandi bapfungwa icamaso.