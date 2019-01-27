Abategetsi bavuga ko igitero cy'ibisasu bibiri kuri kiliziya yo mu karere k'amajyepfo ya Philippines cyahitanye abantu 19 naho abandi babarirwa mu macumi barakomereka.

Igisasu cya mbere cyaturitse ubwo harimo hasomwa misa kuri iki cyumweru kuri kiliziya nkuru (cathédrale) yo ku kirwa cya Jolo, akarere gakorerwamo n'intagondwa zigendera ku mahame akaze y'idini ya kisilamu.

Mu gihe abasirikare batabaraga, hahise haturitswa igisasu cya kabiri aho imodoka ziparikwa.

Iki gitero kibaye hashize iminsi akarere kiganjemo abo mu idini ya kisilamu muri iki gice, batoreye muri kamarampaka basaba ubwigenge bwinshi kurushaho.

Nta mutwe wari wigamba kugaba iki gitero. Ikirwa cya Jolo kimaze igihe ari icyicaro cy'umutwe w'intagondwa zigendera ku mahame akaze y'idini ya kisilamu, zirimo n'izo mu mutwe witwa Abu Sayyaf.

Igisasu cya mbere cyaturitse ku isaha ya saa mbiri n'iminota 45 za mu gitondo ku isaha yo muri Philippines, kuri kiliziya nkuru yitiriwe Our Lady of Mount Carmel, yibasiwe n'ibitero by'ibisasu mu gihe cyashize.

Benshi mu bishwe ni abaturage b'abasivile.

Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza umuhanda munini werekeza kuri iyi kiliziya wafunzwe n'abasirikare bakoresheje ibimodoka bivugwa ko bitamenwa n'amasasu.

Bamwe mu bakomeretse bajyanwe n'indege mu mujyi uri hafi aho wa Zamboanga.

Delfin Lorenzana, minisitiri w'ingabo wa Philippines, yavuze ko iki ari "igikorwa cya kinyamaswa", ashishikariza abaturage gukorana n'abategetsi mu "kwanga ko iterabwoba ryagera ku ntsinzi iyo ari yo yose".

Yagize ati: "Tuzakoresha ibiteganywa n'amategeko byose ngo abakoze ibi babiryozwe".

Mu cyumweru gishize, abatora bemeje ishingwa ry'akarere kigenga ka Bangsamoro kari mu turere twiganjemo abo mu idini ya kisilamu mu majyepfo ya Philippines.

Ariko abatora bo mu ntara ya Sulu, aho iyi kiliziya iherereye, batoye babyamagana.