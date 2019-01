Image caption WhatsApp, Messenger na Instagram zikora nk'izihanganye hagati yazo

Ubuyobozi bw'urubuga nkoranyambaga rwa Facebook butangaza ko buteganya guhuriza hamwe uburyo bwo guhanahana ubutumwa ku mbuga za Instagram, WhatsApp na Facebook Messenger.

Mu gihe izi mbuga eshatu zizaguma ari porogaramu (apps) ziri ukwazo, ahanini zizahuzwa kugira ngo ubutumwa bushobore guhererekanywa kuri izi mbuga zitandukanye.

Facebook yabwiye BBC ko ubu iri mu ntangiriro y'iki "gikorwa kirekire".

Iyi gahunda ya Facebook, yatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru The New York Times, byemezwa ko ari umushinga wa Mark Zuckerberg, umukuru wa Facebook, we ubwe.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Byitezwe ko iyi gahunda ifasha abantu gushyikirana n'uwo ari we wese kuri izi porogaramu kuri ubu zitandukanye

Mu gihe uyu mushinga uzaba urangiye, byaba bisobanuye ko umuntu ukoresha urubuga nkoranyambaga rwa Facebook ashobora gushyikirana mu buryo butaziguye n'undi ukoresha WhatsApp gusa. Kuri ubu, ibi ntibishoboka kuko izi porogaramu zombi nta kizihuza zifite.

Ikinyamakuru The New York Times gitangaza ko igikorwa cyo guhuza izi porogaramu eshatu cyamaze gutangira, ndetse bikaba byitezwe ko kiba cyarangiye mu mpera y'uyu mwaka wa 2019 cyangwa mu ntangiriro y'utaha.