Turukiya yaburiwe ku bucuruzi bwa zahabu ikorana na Venezuela

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ku itariki ya 16 y'ukwezi gushize kwa mbere, Visi Perezida El Aissami wa Venezuela (uri hagati) yasuye ahitwa Ahlatci hatunganyirizwa zahabu i Çorum, muri Turukiya

BBC yamenye ko leta ya Turukiya yongeye kotswa igitutu ngo ireke kugura zahabu iva muri Venezuela.

Kuri ubu, Turukiya ifatwa nk'iyibanze iteje impungenge mu bihugu bikorana ubu bucuruzi na Venezuela.

Bikomeje kurushaho gucyekwa ko iyi zahabu yoherezwa muri Turukiya birangira igeze muri Iran, ibintu byaba birenze ku bihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.

Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya, yashyigikiye bikomeye Perezida Nicolás Maduro wa Venezuela, ukomeje kotswa igitutu n'abo batavuga rumwe muri politiki ngo yegure ku butegetsi.

Ubucuruzi bwa zahabu hagati ya Venezuela na Turukiya burahinda.

Mu mwaka ushize wa 2018, Venezuela yohereje muri Turukiya zahabu ifite agaciro kagera hafi kuri miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika, bivugwa ko igiye kuhatunganyirizwa hanyuma igasubizwa muri Venezuela, nubwo nta mibare ihari yerekana iyahasubijwe.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Bwana Erdogan (ibumoso) yagaragaye ashyigikiye Bwana Maduro mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize wa 2018, mu murwa mukuru Caracas wa Venezuela

Rero hari ugucyeka gukomeje kwiyongera ko imwe muri iyi zahabu yaba inyura muri Turukiya ikagera muri Iran, ibintu byaba birenze ku bihano yafatiwe n'Amerika.

BBC yabwiwe ko Turukiya yaburiwe bundi bushya ku kuba yaba irenga kuri ibyo bihano.

Ikindi, Turukiya ubu ibonwa na leta z'i Burayi n'Amerika nk'imbogamizi ikomeye cyane kurusha izindi kugeza ubu ku bijyanye n'ubu bucuruzi, yiyongera ku Burusiya na United Arab Emirates, amakuru avuga ko nabyo byakira iyo zahabu.

Indege z'abantu ku giti cyabo zo mu Burusiya na Turukiya zigaragara nk'izerecyeje mu murwa mukuru Caracas wa Venezuela mu minsi ishize ya vuba. Turukiya ikomeza gushimangira ko ubucuruzi bwayo bukurikiza amahame agenga ubucuruzi mpuzamahanga.